Janja lamenta morte de brigadista durante combate a incêndios em terra indígena

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva , manifestou nesta segunda-feira (26), pesar pela morte do brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, que integrava a equipe de combate a incêndios na Terra Indígena Capoto Jarina, localizada em São José do Xingu, no estado do Mato Grosso (MT).

Uellinton, que estava na linha de frente na luta contra os incêndios florestais que assolam a região, perdeu a vida enquanto desempenhava seu trabalho de proteção ao meio ambiente e às comunidades indígenas locais.

Pelas redes sociais, Janja destacou a gravidade dos incêndios e o impacto devastador que eles causam, tanto para o ecossistema quanto para os profissionais que enfrentam esses desafios.

“Os incêndios são devastadores para o meio ambiente e para a população, principalmente para aqueles que trabalham na linha de frente, combatendo o fogo”, afirmou a primeira-dama.

Janja também ofereceu suas condolências à família e aos amigos de Uellinton, expressando solidariedade neste momento de dor.

“Aos familiares e amigos de Uellinton, meu abraço solidário neste momento difícil”, declarou.

É com muita tristeza que recebi a notícia da morte do brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, que integrava a equipe de brigadistas na Terra Indígena Capoto Jarina, em São José do Xingu (MT). Os incêndios são devastadores para o meio-ambiente e para a população,… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 26, 2024

