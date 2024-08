Pedro Reis Galeries Lafayette inaugura espaço revenda de joias e relógios de luxo

A Galeries Lafayette Paris Haussmann, ícone da moda e da elegância à francesa, acaba de anunciar a abertura de um novo espaço dedicado à comercialização de joias e relógios de grife de segunda mão. A novidade, inaugurada em 13 de agosto no piso térreo da loja, faz parte das celebrações de 130 anos de atividades e reforça o compromisso da empresa com o consumo circular e sustentável.

Denominado Hojo Vintage, o novo espaço oferece uma seleção exclusiva de relógios e joias usadas. A Galeries Lafayette é uma das poucas empresas autorizadas pela Rolex a vender relógios de segunda mão, com certificados de autenticidade emitidos pelo próprio fabricante e uma nova garantia internacional de dois anos. Essa parceria proporciona aos clientes acesso a produtos da marca suíça, conhecida mundialmente pela sua excelência e qualidade incomparáveis.

Além dos relógios Rolex, outros modelos disponíveis no Hojo Vintage são certificados pela Kronos 360, principal plataforma francesa de relógios de luxo usados. A Kronos 360 supervisiona todas as transações de alto valor, garantindo autenticidade e fornecendo uma garantia adicional no momento da compra.

Para os apreciadores de joias, a Castafiore, renomada plataforma especializada em peças vintage e usadas, oferece uma seleção curada de joias exclusivas para a Galeries Lafayette, proporcionando aos clientes uma experiência única e refinada.

Fundada em 1894, a Galeries Lafayette é a maior loja de departamentos da Europa, com uma área de 70.000 m² distribuídos em três edifícios no famoso Boulevard Haussmann. Recebendo cerca de 100.000 visitantes por dia, a loja é sinônimo de estilo parisiense e oferece uma vasta gama de marcas renomadas, desde as mais acessíveis até as grifes de luxo como Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci e muitas outras.

Serviço:

Local: Galeries Lafayette Paris Haussmann, Boulevard Haussmann, Paris, França

Horário: segunda a sábado, das 9h30 às 20h30; domingo, das 11h às 19h

Mais informações: site

