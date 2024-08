Redação GPS Festival de fotojornalismo em Brasília traz debates sobre crise climática

Será realizado em Brasília , entre esta quinta-feira (29) até o dia 2 de setembro, o primeiro festival dedicado ao fotojornalismo no Brasil. O FOTO BSB – III Festival de Fotojornalismo de Brasília conta com exposições, projeções, debates, leituras de portfólio, oficinas e feira de arte abertas ao público, com a participação de nomes importantes do cenário do nacional e internacional.

A terceira edição do evento acontece simultaneamente no Museu Nacional da República , no Espaço Cultural Renato Russo , na 504 Sul e no alambrado que cerca a Escola Parque Anísio Teixeira na 307/308 Sul. Com discussões fundamentais sobre o campo do fotojornalismo, promove exposições e debates, além das 12 exibições no canal do www.youtube.com/festivalfotobsb que antecederam os eventos presenciais.

A mostra Resiliência: Habitar na Emergência Climática abre o festival na área externa do Complexo Cultural do Museu Nacional da República com trabalhos dos fotógrafos Adriana Zehbrauskas, Isis Medeiros, Kamikia Kisêdjê, Lalo de Almeida, Maíra Erlich, Márcia Foletto, Victor Moriyama e Yan Boechat que tratam da questão ambiental e fica em cartaz até 22 de setembro.

Os 20 cubos fotográficos abordam a urgência e a complexidade da crise climática que desencadeia ondas migratórias, colocam em risco os direitos humanos, expõem a problemática indígena e o desmatamento. As imagens promovem uma maior conscientização e o engajamento público ao estimular a reflexão sobre essas urgências e a necessidade de ação coletiva para enfrentar a crise climática.

Às 18h tem a Mesa de Debate com os fotógrafos convidados, Isis Medeiros, Lalo De Almeida, Maíra Erlich e Victor Moriyama, e os organizadores do festival, Cláudio Versiani, Daniela Lobo e Zuleika de Souza. Em seguida, acontece a Projeção Mapeada das imagens da mostra sobre a cúpula do Museu.

A programação do festival no Centro Cultural Renato Russo na 508 Sul começa na quinta-feira (30). Durante os quatro dias de evento, são realizadas Leituras de Portfólio com os fotógrafos Lalo de Almeida, Victor, Moriyama, Mônica Maia, Eugênio Sávio e Ivana Debértolis. São 5 vagas por leitura de portfólio, com duração de 20 minutos cada leitura.

Os interessados em participar devem levar para a leitura 15 fotos impressas com tamanho mínimo de 15×10 cm. A inscrição é gratuita e a idade mínima para participar é de 16 anos e deve ser feita pelo formulário online .estival.

As Oficinas Fotodocumentação na era da pós fotografia , com Edu Simões, está marcada para sexta (30/08); Crônicas da vida: retratando a surdez , com Isabela Gurgel, (31/08); e Brincando com a luz , com Miguel Chikaoka (01/09). No Sesc 504 Sul (02/09), a oficina será de Fotografia de rua , com Gustavo Minas. A inscrição é gratuita e a idade mínima para participar é de 16 anos e deve ser feita pelo formulário online se encontra no site do festival.

Composta por 50 painéis de fotografias selecionadas, a exposição Painel da Emergência Climática transforma a calçada da Escola Parque 307/308 Sul em uma galeria ao ar livre, prestando homenagem a Anísio Teixeira e retratando a crise climática. As imagens abordam tragédias recentes no Rio Grande do Sul, a seca extrema na Amazônia, queimadas devastadoras e o derretimento acelerado do gelo na Antártida, entre vários outros.

Durante todo o período do FOTO BSB acontecem eventos com entrada gratuita e livre para todos os públicos e com acessibilidade em libras em todos os debates no Espaço Cultural Renato Russo, no Sesc 504 Sul e no Alambrado da Escola Parque da 307/308 Sul. Veja a programação a seguir

A programação completa está disponível no site do festival, nas redes sociais @festivalfotobsb e no canal do festival no Youtube.

The post Festival de fotojornalismo em Brasília traz debates sobre crise climática first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .