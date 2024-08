Henrique Neri Confira a previsão do tempo em Brasília nesta terça (27)

A previsão do tempo de Brasília para esta terça-feira é de sol. De acordo com dados obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , a temperatura durante a manhã será de 22,1°, a tarde de 30,3° e a noite de 18,2°.

Brasília amanheceu com fumaça neste domingo e a previsão é que continue assim até quarta-feira, pelo menos. A umidade do ar será de 35%, que é considerada aceitável. A possibilidade de chuva é de 0%.

Brasília esteve, nesta segunda-feira, na quarta posição do país em relação à qualidade do ar da cidade, por causa da cortina de fumaça. Para esta terça-feira, a previsão da qualidade do ar é moderada. O nascer do sol será às 06:21 e o pôr do sol às 18:05.

Detalhes

-Sensação térmica: 30.4°C

-Vento: 8.3km/h

-Índice UV: 9 (muito alto)

-Umidade do ar: 35%

-Visibilidade: 10km

-Probabilidade de ocorrência de chuva: 0%

The post Confira a previsão do tempo em Brasília nesta terça (27) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .