Pedro Reis Com homenagem à Claudia Pereira, Centro Cultural Brasília Design é inaugurado

O Centro Cultural Brasília Design foi oficialmente inaugurado no último sábado (24), nas dependências da Torre Digital , marcando um novo capítulo para a cultura e o design no Distrito Federal . O espaço, que também funciona como um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Secretaria de Turismo do DF, tem como objetivo fomentar o design e a cultura local através de exposições, oficinas, workshops e feiras.

Brasília, que ostenta desde 2017 o título de Cidade Criativa do Design pela Unesco, ganha, assim, um importante ponto de encontro para a comunidade de design e para turistas que visitam a cidade.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e convidados especiais. Em seu discurso de abertura, Marcos Moreira, presidente da Associação dos Designers Gráficos do DF (Adegraf), destacou a importância do novo espaço para a promoção do design e da cultura na região norte do DF, reforçando o compromisso da Adegraf em utilizar o Centro Cultural como uma plataforma para dar visibilidade a novos talentos e projetos inovadores.

Karine Câmara, administradora da Torre Digital, ressaltou a relevância histórica do local, sendo a última obra do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, e agradeceu o apoio da Secretaria de Turismo do DF e da Adegraf na realização do projeto.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a homenagem à Claudia Pereira, empresária e proprietária da agência Gabinete C, que recebeu o troféu de Excelência em Design da Adegraf. Em um discurso emocionado, Claudia expressou sua gratidão pela honraria, reforçando a importância do design para a economia criativa no Brasil e destacando a relevância de projetos que valorizem o DNA criativo de Brasília. “Agradeço de coração a homenagem e o troféu recebido nesta manhã. Uma honraria que vou guardar para sempre. Desejo vida longa ao Centro Cultural Brasília Design e muito sucesso à Adegraf” , disse.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, presente no evento, reiterou o compromisso do governo com o desenvolvimento do design e do turismo na região, destacando a importância da chancela de Cidade Criativa do Design para Brasília. O evento contou ainda com a participação de Fernando Brites, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF), e de Bárbara Rangel, do Ministério do Turismo, que exaltou Brasília como um polo de destaque no cenário do design nacional e internacional.

A cerimônia foi concluída com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Turismo do DF e a Adegraf, que ficará responsável pela gestão do espaço. A inauguração foi celebrada com a exposição itinerante COD Pôster Brasil: Cidades do Design , apresentando uma coleção de cartazes de designers das três cidades brasileiras reconhecidas pela Unesco: Brasília, Curitiba e Fortaleza, encantando o público presente e marcando o início das atividades do novo centro cultural.

Confira mais cliques do evento pelas lentes de Vanessa Castro:

Wilma Pereira Beatriz Guimarães, Claudia Pereira e Karine Câmara Marcos Moreira, Franklin Martins, Bárbara Blaudt Rangel, Karine Câmara e Alessandra Pinheiro Luísa Queiroz, Eneida Figueiredo, Marcelo Júdice e Wagner Alves Claudia Pereira e Maria José Maria José Miguel, Claudia Pereira, Wilma Pereira e Nagela Maria Cláudia Pereira e Beatriz Guimarães Priscila do Carmo (Andansas DF), Ken Araújo (Rede Colabora) e Lucas Batista (Taxquim) Franklin Martins (subsecretário de Turismo) e Karine Câmara (gestora da Torre Digital) Renato Fonseca, Alessandra Pinheiro, Doutira Isis Dias e Bernardo Praxedes Clarissa Teixeira, Nivio Nascimento, Elzimar Moreira e Maira Gadelha Wagner Alves, Claudia Pereira, Alessandra Pinheiro, Cristiano Araújo, Karine Câmara e Marcos Moreira Wagner Alves, Alessandra Pinheiro, Cristiano Araújo e Marcos Moreira Wagner Alves, Alessandra Pinheiro e Marcos Moreira Cristiano Araujo, Marcos Moreira e Claudia Pereira Wilma Pereira e Maria José Miguel Karine Câmara, Leonardo Prudente e Fernando Rabuja Elzimar Moreira, Cristiane Baggio, Cláudia Pereira, Clarissa Teixeira, Cynara Navarro e Maira Gadelha Silvestre e Família Jael Silva (presidente do Sidobar) e Augusto Brandão (superintendente do Pátio Brasil) Cristiano Araújo e Karine Camara Karine Camara e Cristiano Araújo Cristiano Araújo e Wagner Alves Claudia Pereira Fernando Brites Fernando Brites e Eduardo Daniel Leda Rioja, Nagela Maria e Liana Alagemovitsz

