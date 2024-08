Caio Barbieri CLDF: advogado Cleber Lopes é o mais novo Cidadão Honorário de Brasília

O advogado criminalista Cleber Lopes de Oliveira foi agraciado, nesta segunda-feira (26), com o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia, que ocorreu na Câmara Legislativa ( CLDF ), contou com a presença de autoridades como o governador Ibaneis Rocha (MDB), magistrados, membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), e representantes do Governo do Distrito Federal (GDF).

A homenagem foi uma iniciativa do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), que enalteceu a trajetória profissional de Cleber Lopes na advocacia da capital.

“O povo de Brasília se alegra com essa justa homenagem”, declarou o parlamentar, que ressaltou a relevância do trabalho do advogado na defesa dos direitos e das prerrogativas dos profissionais do direito.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a importância de Cleber Lopes na OAB-DF, onde atuou como conselheiro durante dois anos. Segundo o governador, Cleber demonstrou ser um profissional altamente qualificado em todas as funções que desempenhou. Ibaneis ainda manifestou seu apoio à candidatura de Cleber Lopes à presidência da OAB-DF, afirmando que ele possui todas as qualidades necessárias para promover a valorização da advocacia no Distrito Federal.

“Tenho certeza que o Cleber tem ainda muita coisa para entregar para a advocacia do DF”, afirmou.

A advogada e membro da OAB-DF, Estefânia Viveiros, também elogiou Cleber Lopes, ressaltando seu compromisso com a defesa das prerrogativas dos advogados ao longo de seus 25 anos de carreira.

“Hoje homenageamos um advogado competente, altivo e preocupado com as prerrogativas dos colegas de profissão. Proteger os advogados significa proteger a justiça”, destacou.

Durante seu discurso, Cleber Lopes emocionou os presentes ao compartilhar as dificuldades que enfrentou na infância e como sua vida mudou quando se mudou para Brasília aos 8 anos de idade. Ele revelou que sua paixão pela advocacia criminalista surgiu durante a graduação, ao participar de sessões no tribunal do júri no Fórum do Gama.

“Ali eu descobri a paixão pela área criminal”, relembrou.

O homenageado destacou ainda o papel social da advocacia, que vai além do resultado de uma decisão judicial.

“A advocacia tem um papel de transformação na vida das pessoas. Temos um compromisso com a justiça, com a defesa dos direitos fundamentais, com a democracia e com o bem-estar da sociedade”, afirmou..

Com informações da CLDF

