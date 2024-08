ESTADÃO CONTEÚDO Aventuras, thrillers e comédias: veja os lançamentos dos streamings

Não sabe o que ver no streaming ? Confira as estreias mais recentes – e as que chegam esta semana às plataformas .

THAT ’90S SHOW

O reboot de That ’70s Show, que volta para uma terceira temporada, promete aventuras inéditas nos próximos episódios: novos relacionamentos serão formados, amizades serão testadas e, quando as coisas parecem estar dando certo, o passado retorna para chacoalhar tudo de novo. Na Netflix.

QUANDO NINGUÉM VÊ

Nova série sul-coreana da Netflix, Quando Ninguém Vê é um thriller sobre um grupo de pessoas de vidas tranquilas – mas tudo muda quando um convidado inesperado chega no meio do verão. Na Netflix.

PACHINKO

Épica e íntima, a trama começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga, que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos, para contar uma história de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas. Está na segunda temporada. Na AppleTV+.

ADAM SANDLER: LOVE YOU

O novo especial de comédia de Adam Sandler é dirigido por Josh Safdie, diretor que colaborou com o ator no aclamado longa Joias Brutas. Estreia no dia 27/8. Na Netflix.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Na quarta temporada, o trio protagonista – formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short – volta a resolver mistérios, agora com convidados especiais como Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eva Longoria e Eugene Levy. Episódios serão lançados semanalmente. Estreia no dia 27/8. Na Disney+.

