Caio Barbieri Atletas olímpicos do DF serão homenageados em sessão solene da Câmara Legislativa

A Câmara Legislativa ( CLDF ) realizará uma sessão solene na próxima terça-feira (27), às 9h, para homenagear atletas do Distrito Federal que se destacaram em competições esportivas nacionais e internacionais. Entre os destaques da cerimônia estão os medalhistas olímpicos Caio Bonfim , que conquistou a prata na Marcha Atlética de 20 km, e Ketleyn Quadros, que levou o bronze por equipes mistas no Judô durante as Olimpíadas de Paris.

O evento, proposto pela deputada Doutora Jane (MDB) e pelo deputado Martins Machado (Republicanos), também contará com a presença de outros oito atletas que representaram o Distrito Federal nos Jogos Olímpicos. Além dos esportistas, figuras importantes do esporte e da política local, como o ex-jogador e treinador Washington Coração Valente, a vice-governadora Celina Leão, o deputado federal Julio Cesar e o secretário de Esportes do Distrito Federal, Renato Junqueira, estarão presentes.

Segundo a deputada Doutora Jane, a homenagem é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dos atletas. “Eles representam nosso Distrito Federal nas mais diversas competições esportivas, nacionais e internacionais. A realização da sessão solene é uma justa e merecida honraria a esses atletas”, afirmou a parlamentar.

O deputado Martins Machado também ressaltou a importância do evento, lembrando o desempenho dos atletas nas Olimpíadas de Paris. “Nossos atletas escreveram um capítulo inesquecível na história do esporte nas Olimpíadas de Paris. Cada medalha conquistada é um testemunho de superação, garra, determinação e talento que levaram nosso país ao pódio, mostrando para o mundo que o Distrito Federal é um local repleto de talentos esportivos com muito potencial”, destacou.

Durante a sessão, cerca de 100 atletas do Distrito Federal receberão Moção de Louvor da CLDF, em reconhecimento ao seu talento e conquistas. O evento é aberto ao público e será transmitido ao vivo pela TV Câmara Distrital, permitindo que mais pessoas acompanhem essa justa homenagem aos esportistas que enchem de orgulho a capital do país.

