Apesar da seca, aulas são mantidas nas escolas públicas

A Secretaria de Educação (SEEDF) manterá as aulas nas escolas públicas durante esses dias em que o ar de Brasília aparece com vestígios de fumaça . A decisão foi tomada após conversa entre a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o subsecretário do Sistema de Defesa Civil, Evandro Tomaz de Aquino, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) , coronel Sandro Santos da Silva – segundo o qual o nível de alerta está na cor laranja, permitindo a continuidade das atividades escolares.

A secretária lembra que a medida se baseia em dados técnicos e no acompanhamento contínuo da situação ambiental. “Nosso objetivo é garantir que as escolas funcionem de maneira segura. Estamos atentos e preparados para agir rapidamente se a situação se agravar. A recomendação é que as atividades continuem normalmente, mas com monitoramento constante. Se o alerta passar a ser vermelho, suspenderemos as aulas de imediato e comunicaremos à população do Distrito Federal”.

A preocupação com a fumaça das queimadas não é exclusiva do Distrito Federal. Diversos estados brasileiros estão enfrentando problemas semelhantes, e em todos eles as aulas também estão mantidas. A decisão de seguir com as atividades presenciais é baseada em análises locais das condições atmosféricas, sempre priorizando a saúde dos alunos.

Em situações extremas, as escolas têm autonomia para adaptar suas rotinas. “Cada escola tem suas especificidades, e os gestores têm liberdade para tomar decisões pontuais, sempre em diálogo com a Secretaria de Educação”, ressalta Hélvia Paranaguá.

A SEEDF, informa a titular da pasta, segue monitorando a situação e permanece em comunicação constante com as escolas e autoridades competentes. A comunidade escolar será informada imediatamente sobre qualquer alteração nas condições que exija mudanças no funcionamento das unidades. Enquanto isso, o foco continua sendo a segurança e o bem-estar de alunos e profissionais.

Veja, abaixo, as principais recomendações da secretaria para as escolas durante este período.

Manter os bebedouros em boas condições de funcionamento, com atenção à higiene e à qualidade da água oferecida

Orientar os estudantes a trazerem sua garrafinha de água para a escola e a não compartilhá-la com colegas, evitando assim a propagação de gripes e resfriados

Incentivar o consumo regular de água pelos alunos durante o período escolar

Evitar a realização de atividades físicas ao ar livre entre as 10h e as 16h

Assegurar que as salas de aula estejam sempre bem-ventiladas

Reforçar as medidas de higiene em todos os ambientes escolares, incluindo pátios, sanitários e salas de aula.

Centros olímpicos e paralímpicos suspendem atividades

Em decorrência das condições climáticas que estão afetando o Distrito Federal, as aulas nos 12 centros olímpicos e paralímpicos (COPs) do DF, nesta segunda-feira (26), serão suspensas. Caso a condição climática persista, a medida poderá ser estendida para os próximos dias.

A decisão foi tomada considerando a fumaça proveniente das queimadas de outros estados que têm afetado o Distrito Federal. As condições de umidade estão muito baixas, combinadas com temperaturas elevadas, aumentando os riscos à saúde. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) optou por cancelar as aulas, priorizando a segurança e o bem-estar de todos.

“Fomos surpreendidos por essa onda de fumaça proveniente das queimadas em outros estados e o período de seca aqui no DF acabou interferindo na qualidade do ar. Nossos alunos não serão prejudicados, mas precisamos ser conscientes e priorizar a segurança e o bem-estar de todos que frequentam os nossos COPs”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

