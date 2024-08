Caio Barbieri Aeroporto de Brasília inaugura nova loja Duty Free no embarque internacional

O Aeroporto de Brasília ampliou suas opções de compras para passageiros de voos internacionais com a inauguração de uma nova loja Duty Free, operada pela Dufry.

Localizada no corredor de acesso às salas de embarque internacional , a loja adota o conceito walk through , o que permite aos viajantes fazer compras enquanto se dirigem aos portões de embarque para voos com destino a outros países.

Com um espaço totalmente reformado, a nova loja oferece um ambiente mais moderno e uma seleção ampliada de produtos, proporcionando aos passageiros a oportunidade de realizar suas compras antes de embarcar em seus voos.

Anteriormente localizada no piso inferior da sala de embarque, a antiga loja foi transferida para a nova área, e as operações no antigo espaço foram encerradas.

A loja Duty Free é regulamentada pela Receita Federal e oferece produtos isentos de impostos, disponíveis exclusivamente para passageiros de voos internacionais. Para realizar as compras, é necessário apresentar passagem aérea e passaporte no momento da aquisição.

