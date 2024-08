Pedro Reis 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e Caribenho traz o melhor da sétima arte para Brasília

Brasília se prepara para receber a 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e Caribenho, que acontecerá de 27 de agosto a 3 de setembro de 2024, no icônico Cine Brasília . Organizado pelo Grupo dos Chefes de Missão da América Latina e Caribe (GRULAC), com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o evento é uma verdadeira celebração do cinema regional.

Com entrada gratuita e uma seleção de filmes de 17 países, a mostra promete encantar o público brasiliense com a diversidade e a riqueza da produção cinematográfica da região. Entre os países participantes estão Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Todos os filmes serão exibidos com legendas em português, tornando o evento acessível a todos.

Destaque argentino: Ponto Vermelho

A Embaixada da República Argentina no Brasil participa do evento com a exibição de Ponto Vermelho , um filme de ação e comédia dirigido por Nicanor Loreti. O longa-metragem argentino promete ser um dos grandes destaques da mostra, apresentando um enredo surpreendente e atuações marcantes que já conquistaram diversos prêmios internacionais. Entre os reconhecimentos recebidos estão o prêmio de Melhor Ator no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, em 2022, e o Prêmio APIMA de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Direção.

A exibição de Ponto Vermelho ocorrerá no dia 28 de agosto, às 20h. A trama, com classificação indicativa de 16 anos, se desenrola em um local remoto da província de Buenos Aires, onde uma série de acontecimentos inesperados e misteriosos desafiam o protagonista, Diego, enquanto ele participa de um concurso de rádio sobre o Racing Club, seu time do coração.

Serviço:

Local: Cine Brasília – SHCS EQS 106/107, s/nº, Asa Sul, Brasília – DF

Data: 27 de agosto a 3 de setembro de 2024

Ingressos: entrada franca, limitada à capacidade do local

Informações gerais: @grulacbrasilia

