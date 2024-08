Redação GPS Universal detalha primeiro hotel localizado dentro de um parque temático

As últimas semanas têm sido de muitas novidades para os parques temáticos da Universal e da Disney , em Orlando. Além dos espaços dedicados às atrações, novas hospedagens também estão entre os próximos lançamentos .

No tão esperado parque Universal Epic Universe, o Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel será composto por 500 quartos, com inauguração prevista para 2025.

Criado pela premiada equipe da Universal Creative e de propriedade e operação conjunta com a Loews Hotels & Co, a novidade é um refúgio com inspiração mediterrânea, que foi construído depois dos jardins exuberantes e das águas cênicas do Celestial Park no Epic Universe.

Projetado para combinar imersão e relaxamento, esse resort oferece acomodações tranquilas, comodidades de entretenimento para toda a família, opções gastronômicas, um bar na cobertura e uma entrada exclusiva do hotel para o novo parque temático.

Elevando o portfólio do destino a um total de 11 hotéis e 11.000 quartos, o Universal Helios Grand Hotel é respaldado por mais de três décadas de experiência da Universal.

Assim que os hóspedes entrarem no local, serão transportados para um mundo fantástico dentro do palácio de Helios, o deus grego do sol, adornado com padrões celestiais, constelações deslumbrantes e elementos de design mediterrâneo elegantes e descontraídos. Através das janelas, que vão do chão ao teto do saguão, há uma vista de tirar o fôlego do Celestial Park.

O Universal Helios Grand Hotel oferece:

Quartos e suítes espaçosas – Luminosos e aconchegantes, os quartos e suítes evocam a tranquilidade de um jardim. As suítes infantis exclusivas são temáticas de Como Treinar o Seu Dragão, onde os pequenos podem voar para os céus e descansar entre dragões em uma habitação colorida e inspirada na vila viking de Berk;

Entrada dedicada para o Universal Epic Universe – A entrada dedicada do hotel para o Epic Universe está localizada ao sair do lobby, uma comodidade exclusiva para os hóspedes do Universal Helios Grand Hotel, que oferece acesso direto e conveniente de e para o parque temático;

Bar Helios – Um lounge elegante na cobertura, o Bar Helios oferece um cardápio delicioso de tapas criativas e pratos famosos, coquetéis especiais cuidadosamente elaborados e vistas incomparáveis de 360 graus do Epic Universe e além;

Piscina estilo resort – Esta piscina enorme é o local ideal para descanso. Completa com alto-falantes subaquáticos, cabanas à beira da piscina disponíveis para aluguel, uma banheira de hidromassagem, filmes à beira da piscina, atividades recreativas e muito mais;

Uma academia de ginástica de última geração como cortesia, abastecida com uma variedade de equipamentos de força e cardio;

Um salão de jogos para que os hóspedes possam se divertir com uma coleção de jogos de fliperama com a compra de um cartão de jogo.

The post Universal detalha primeiro hotel localizado dentro de um parque temático first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .