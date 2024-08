Redação GPS Ronda da Moda GPS|Brasília: fique de olho nas fashion news

Mais uma semana de novidades no universo fashion. Nesta edição da Ronda da Moda GPS|Brasília , marcas nacionais e internacionais apresentam seus lançamentos.

Entre as etiquetas que incorporam novidades está a Mondepars, grife lançada pela diretora criativa e empresária Sasha Meneghel, que acaba de apresentar a sua primeira bolsa, a Arraia. Confeccionada em couro de cacto, a maxi bag foi pensada para acompanhar a cliente durante os compromissos do cotidiano.

Fique por dentro de mais novidades:

Dress To lança Verão/25

A Dress To se prepara para lançar o seu Verão 25. Inspirada numa casa de veraneio, onde o calor do sol entra logo pela manhã, e na sensação de bem-estar que os dias de verão proporcionam a cada despertar, a marca se transportou para um paraíso tropical nessa temporada.

A coleção Trópicos captura a essência vibrante da estação. O frescor surge em shapes que valorizam a pele à mostra. Texturas rústicas são o ponto alto dos acessórios, já as tramas aparecem em uma harmoniosa mistura entre bordados de elementos orgânicos e tecidos naturais, como algodão e linho.

Calvin Klein revela sua nova campanha estrelando Bright

A marca apresenta uma nova campanha com o ator e artista tailandês Bright, que usa as peças de jeans da CK para essa temporada de Fall 2024. Dirigido por AJ Duan e filmado por Park Jong Ha, Bright é fotografado em retratos de estúdio com fundos azuis e verdes saturados. Vestindo os clássicos jeans, camisetas e agasalhos da marca, sua confiança e seu estilo descontraído ganham evidência.

Ryzí apresenta segredo em coleção para o Verão 25

A marca brasileira de design com foco em acessórios handmade conceituais em couro exalta seu legado e seu DNA marcante com elementos geométricos e futuristas. Guiada pelo mistério e originalidade, a linha Ryzí has a Secret, com foco no Verão 25, reúne itens clássicos da grife, mas desenvolvidos em uma paleta de cores neutra.

Para a linha, 17 modelos de bolsas foram selecionados. Dentre eles os clássicos Leia, nas versões Micro e Medium; Mystique e Sky nas versões normal; Korin, na versão Nano; Atomic, nas versões Micro e Baguette; além dos novos, como a Titania e a Arya, na versão Large.

Para se adequar à estética do lançamento, a paleta selecionada traz o foco para os tons neutros, como o off White, o marrom e o nude, e os metalizados, como o dourado, que chega em uma variação inédita a partir do couro craquelado.

Peanuts e Galapagos Outdoor lançam coleção de roupas e acessórios

A Peanuts, conhecida por personagens como Snoopy e Charlie Brown, e a Galapagos Outdoor estão lançando uma coleção para comemorar o 50º aniversário dos Beagle Scouts. Os Beagle Scouts são uma tropa de aventura para caminhadas e acampamentos de Snoopy e seus amigos pássaros da história em quadrinhos Peanuts, de Charles M. Schulz.

Entre a coleção estão itens de vestuário como camisetas, jaquetas, bonés, chapéus e macacões, além de acessórios como canecas, garrafas personalizadas e pacotes de adesivos especiais relacionados a caminhadas e acampamentos.

Em Magicians of Life, Cris Barros celebra artistas do cotidiano

A campanha homenageia a junção entre a moda e a arte, encenando um desfile onde as modelos caminham entre as obras dos “mágicos” Pedro Petry — designer por trás do mobiliário das lojas Cris Barros e pioneiro no uso de madeira de manejo urbano e árvores caídas — e os fragmentos da escultura Xilempasto 2, assinados pelo artista plástico Henrique Oliveira.

A maior parte deste segundo drop é composto por vestidos e conjuntos de alfaiataria com aplicações de motivos florais, tanto em estampas desenhadas à mão no ateliê da marca, quanto aplicações 3D ou em bordados ricos em detalhes, que remetem a elementos da natureza.

As versões lisas destacam a modelagem e o caimento característicos da marca e valorizam o movimento em peças atemporais, autorais e sofisticadas. Os conjuntos túnica e calça, icônicos da marca, aparecem reimaginados em cortes assimétricos.

Anitta e Kenner lançam juntas primeira coleção com sandálias exclusivas

Com quatro modelos exclusivos, a nova collab traz também outras linhas já existentes, porém, com um toque especial de Anitta. No total, são 33 variações de cores. Redefina sua Potência é o tema da campanha e vai dar o tom do Baile da Kenner, que ocorreu no Museu de Arte do Rio.

A collab propõe um mergulho na trajetória de Anitta, aliando sua essência carioca e estética urbana ao estilo “brasilcore” em diversas peças. Um dos destaques é a Rakka from Rio, sandália exclusiva que sobrepõe uma tira colorida a já existente na tradicional Rakka, representando o biquíni à mostra no short de cintura baixa.

Fabulous Agilità apresenta coleção de Verão 25 com frescor

A linha SS 25’ traz para a temporada looks ready-to-wear que contemplam um mix entre o tradicional e o contemporâneo. A cartela da coleção é formada principalmente por cores vivas e alegres, garantindo pontos de destaque para a época mais quente do ano.

Além da presença de tons neutros, como o preto e o branco nas variações madrepérola e offwhite, as cores vibrantes lime (verde limão), tulipa (rosa) e tangerina (laranja) são as novas apostas da marca, combinando sofisticação e atitude para as produções, e se juntam com tonalidades metalizadas que já são clássicos Fabulous Agilità, como o dourado.

Tommy Hilfiger leva Stray Kids à paisagem urbana de NY para a campanha de Outono/24

A campanha, que tem como plano de fundo o skyline de Nova York, exibe as superestrelas do K-pop em uma estética com os clássicos preppy modernizados, redefinindo a essência de sonhar grande.

Com os oito membros do grupo incorporando a confiança dinâmica que conecta a marca às suas raízes, a campanha é uma homenagem à ideia de que não há lugar como o lar — especialmente Nova York. A megalópole encapsula a vivacidade, a confiança e o espírito ambicioso que são centrais na narrativa da Tommy Hilfiger.

Hering lança campanha de Verão com Silvia Braz

A campanha traz peças atemporais com tecidos de linho, alfaiataria e jeans, que proporcionam leveza, conforto e versatilidade aos looks para os dias mais ensolarados. Silvia compartilhou dicas e selecionou seus looks favoritos para a estação, e agora você pode se inspirar nas escolhas dela para criar produções que são a cara do verão.

