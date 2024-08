Redação GPS Projeto reforça importância da cultura para estudantes de Brasília

Nesta quarta-feira (28), o Espaço Cultural Renato Russo recebe o Circuito Interativo de Educação Patrimonial Filhos da Terra, que promete uma experiência enriquecedora para os alunos das escolas públicas de Brasília .

No evento, os alunos terão a oportunidade de vivenciar ao vivo os festejos populares Maracatu Rural e Congada, de Pernambuco e Goiás, que anteriormente conheceram através dos jogos, lançados no projeto Filhos da Terra e Rede Cultura Game, idealizados pelo fotógrafo Eraldo Peres, com objetivo de reforçar a importância da preservação do patrimônio cultural.

Agora, as apresentações proporcionarão aos estudantes uma compreensão mais profunda da realidade dessas manifestações culturais. Além das apresentações, serão realizadas rodas de conversa, para troca de conhecimentos e experiências, e os alunos também poderão jogar os games em computadores disponibilizados no local.

Serviço

Circuito Interativo de Educação Patrimonial Filhos da Terra

Quando: 28 de agosto (quarta-feira), das 14h às 17h

Onde: Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, Brasília

Ingressos: gratuito

