Redação GPS Preta Gil diz que câncer voltou em quatro locais do corpo: “Estou com a cabeça boa”

A cantora Preta Gil , de 49 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (25), para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após uma recente internação no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Em um vídeo publicado, Preta revelou que o câncer, que havia entrado em remissão, voltou em quatro locais diferentes do seu corpo.

“Eu estava indo muito bem na minha reabilitação, com exames periódicos durante esse período de remissão, que dura cinco anos e é quando o câncer pode voltar. Infelizmente, o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes. Tenho dois linfonodos afetados, uma lesão no peritônio e um nódulo no ureter”, explicou a cantora.

A descoberta aconteceu durante uma internação de rotina, na qual Preta realizava exames de acompanhamento. Diante da notícia, ela retomou imediatamente o tratamento oncológico e já completou o primeiro ciclo de quimioterapia.

“Sigo no hospital por mais 24 horas para observação, depois vou para casa, onde fico por 12 dias, e retorno ao hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento voltou para que possamos curar esses quatro focos do câncer”, detalhou.

Apesar do novo desafio, Preta Gil se mostrou otimista e compartilhou com os seguidores que está emocionalmente bem, mais fortalecida do que quando iniciou o tratamento pela primeira vez, em 2023.

“Eu espero que vocês continuem rezando por mim. E tirem da cabeça qualquer culpa. (O retorno do câncer) acontece mais do que a gente imagina. Eu estou bem. Eu estou com a cabeça boa. Estou muito melhor do que estava quando comecei meu tratamento”, afirmou.

Nos comentários da publicação, Preta recebeu uma enxurrada de apoio de amigos e fãs. O apresentador Gominho mencionou que está fazendo as malas para estar ao lado da amiga. O ator Marcelo Serrado escreveu: “Te amo, já deu certo”, enquanto a influenciadora Bianca Andrade elogiou a força emocional da cantora: “É de uma fortaleza emocional admirável! Amo a sua vida, Preta!”. O cantor Péricles também deixou uma mensagem de esperança: “Nossos corações estão em oração por você”.

