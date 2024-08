Pedro Reis Nutrição Brasil 2024: congresso reúne especialistas e grandes marcas em Brasília

O Congresso Nutrição Brasil 2024 está de volta à capital federal , prometendo ser um dos maiores eventos de saúde e nutrição do país. De 29 a 31 de agosto, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães será o ponto de encontro de milhares de profissionais, especialistas e entusiastas da nutrição para três dias de intensa programação, incluindo palestras, homenagens, exposições gratuitas e uma corrida pelo Eixo Monumental.

O evento, organizado pela Science Play, uma plataforma digital reconhecida por oferecer conteúdos científicos para profissionais de saúde, retorna com o objetivo de superar os quase 8 mil participantes de sua edição anterior em 2023. Este ano, o congresso celebra o Dia do Nutricionista em grande estilo, com homenagens a profissionais que têm se destacado na área, como Alessandra Feltre, Alessandra Luglio, Andreia Friques, Henrique Freire e Valéria Pascoal.

A programação científica é um dos grandes atrativos do Nutrição Brasil 2024. Palestras e workshops abordarão temas como nutrição esportiva, longevidade, nutrição clínica e materno-infantil. Nomes renomados, como Roberta Carbonari, Paulo Muzy, Daniel Coimbra e Erica Mantelli, estarão presentes, compartilhando as mais recentes pesquisas e práticas inovadoras no atendimento clínico.

O evento contará também com uma exposição gratuita aberta ao público, onde mais de 30 marcas líderes dos segmentos de nutrição, saúde e bem-estar, como Nestlé, Pacco, Nutrify e True Source, apresentarão suas últimas novidades. Esta é uma excelente oportunidade para os visitantes conhecerem novos produtos e serviços, com descontos e condições especiais de compra.

Para encerrar o congresso, no dia 1º de setembro, será realizada a Nutrição Brasil Run, uma corrida de rua que passará pelos principais monumentos de Brasília, com percursos de 5 km e 10 km. A corrida é aberta ao público, incluindo profissionais de saúde e pacientes, promovendo a prática de atividades físicas como parte de um estilo de vida saudável. Haverá uma premiação especial para nutricionistas em comemoração ao seu dia.

Serviço:

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Eixo Monumental, Brasília-DF

Data: 29 a 31 de agosto de 2024

Inscrições: www.nutricaobrasil.com.br

Programação: www.nutricaobrasil.com.br/programacao

