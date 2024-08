Marcella Oliveira Marcella: uma jornada fotográfica pelo Peru com Bob Wolfenson

Imagine-se cercado pelas montanhas majestosas dos Andes, onde o ar puro carrega consigo os ecos de antigas civilizações. Em meio ao Vale Sagrado dos Incas, campos verdejantes e rios cristalinos que refletem o céu azul. O sol, que se põe atrás das ruínas de Machu Picchu, pinta o horizonte com tons de laranja e rosa, e cada canto esconde uma história milenar. Um dos desejos: eternizar tudo uma fotografia. E já pensou em vivenciar isso sob a orientação de Bob Wolfenson, um dos maiores fotógrafos do Brasil?

Entre os dias 11 e 17 de setembro de 2024, um grupo seleto de participantes terá a oportunidade de explorar alguns dos destinos mais icônicos do Peru em uma jornada fotográfica ao lado de Wolfenson. Organizada pela Auroraeco, conhecida por suas expedições de aventura personalizadas e de alto padrão, a viagem promete ser uma experiência especial para quem curte natureza e fotografia.

A expertise e o olhar aguçado de Bob Wolfenson acompanhará toda a viagem. Para ele, essa jornada é uma oportunidade de sair do estúdio e explorar o mundo com uma nova perspectiva: “Vai ser uma experiência diferente estar no Peru com alunos, falando e exercendo a fotografia com a luz natural, sem o controle de um estúdio. Estou bem animado com esta parceria” , afirma.

O roteiro inclui o Vale Sagrado, Machu Picchu e a cidade colonial de Cusco. Sob a orientação de Wolfenson, os participantes poderão capturar imagens em comunidades locais, mercados tradicionais, cerimônias ancestrais e, ainda, degustar a autêntica culinária peruana. Ao longo da viagem, o fotógrafo peruano Diego del Rio também estará presente, ajudando a capturar cada momento.

ruas_pub-mod_0085_1989_006 (1) ruas_pub-mod_0085_1989_005 (1) ruas_pub-mod_0085_1989_003 BW-20131207-Cusco_16111 (1) 9 11 8 7 6 5 2 4

“Uma das características dessa expedição fotográfica é que durante todo o período é possível aliar o aprendizado técnico e a vivência desse grande nome da fotografia brasileira com a exploração de paisagens e da cultura peruana” , diz Guilherme Padilha, sócio-fundador da Auroraeco, que celebra 25 anos em 2024.

Cada instante desta experiência será uma oportunidade de criar narrativas visuais únicas. “É uma aventura transformadora, em que cada fotografia contará uma história e cada momento, uma lembrança” , conclui Padilha.

Para saber mais:

Site

Instagram: @auroraeco

Contato: (11)97608-9325

Marcella oliveira é jornalista pós-graduada em Ciência Política e especialista em Lifestyle e Mercado de Luxo, atua como editora-chefe da revista GPS|Brasília desde 2012. Ao narrar histórias, expressa seu amor por viagens e gastronomia, compartilhando dicas e experiências na capital, no Brasil e ao redor do mundo.

