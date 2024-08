ESTADÃO CONTEÚDO Lando Norris interrompe hegemonia de Verstappen e vence o GP da Holanda

Lando Norris, da McLaren, estragou a festa da Max Verstappen no circuito de Zandvoort neste domingo e venceu o GP da Holanda da Fórmula 1. O tricampeão mundial, da Red Bull, terminou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

As arquibancadas do circuito holandês forradas de laranja testemunharam a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário da categoria, em 2021, que o piloto no topo do pódio não foi Verstappen. Foi a segunda vitória de Norris, que conseguiu a volta mais rápida da corrida ao terminar o GP, na F-1. O holandês ainda lidera o campeonato, agora com 295 pontos contra 225 de Norris. A vantagem do holandês antes do GP deste domingo era de 78 pontos.

Segundo no grid, Verstappen saiu bem e assumiu a liderança já antes da primeira curva para delírio dos torcedores. Norris não conseguiu uma boa largada após conquistar a pole position. A McLaren viu ainda seu outro piloto, Oscar Piastri, perder posição já no início da corrida. George Russell, da Mercedes, saindo do quarto posto, deixou Piastri para trás e assumiu o terceiro lugar.

Norris tentou retomar a liderança pela primeira vez na 17ª volta, quando diminuiu a vantagem de Verstappen e conseguiu acionar a asa móvel. O piloto da Red Bull conseguiu fechar a porta, mas, pelo rádio, reclamou dos pneus. Na volta seguinte, Norris não deu chances para Verstappen e assumiu a liderança. “Qual o plano agora?” , questionou Norris pelo rádio após a ultrapassagem. A McLaren perguntou qual era a situação dos pneus e ouviu que estavam OK. A orientação foi para manter o plano A.

Menos de oito voltas depois, a vantagem da Mclaren sobre Verstappen já era mais de cinco segundos. Entre os quatro primeiros colocados, o primeiro a parar nos boxes foi Russell, na 27ª das 72 voltas previstas. O piloto da Mercedes voltou à pista atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, que já havia feito sua parada. Verstappen foi trocar os pneus no giro seguinte, e Norris foi chamado para os boxes na sequência.

Com um carro mais veloz, a McLaren optou por estratégia menos arriscada. Apesar do trabalho mais lento em relação à Red Bull (3,1s contra 2,5s), Norris voltou à frente de Verstappen. Piastri assumiu a liderança do GP. O cenário só mudou na 34ª volta, quando Piastri foi fazer sua troca de pneus. Após todos pararem nos boxes, a classificação mostrava Norris na liderança, seguido por Verstappen, Leclerc, Russell e Piastri.

Na 40ª volta, pouco depois de os comissários da FIA anunciarem uma punição para Lance Stroll por exceder a velocidade permitida no pit lane, Piastri conseguiu ultrapassar Russell com facilidade. Com um bom ritmo, a McLaren via Norris abrir vantagem para Verstappen (6,3s) e Piastri partir em busca de Leclerc, que estava menos de quatro segundos à frente. De maneira confortável, Norris foi abrindo vantagem. Piastri se aproximou de Leclerc, mas foi incapaz de um ataque mais consistente.

A próxima etapa do Mundial de F-1 será o GP da Itália, que acontece no dia 1º de setembro, no autódromo de Monza.

Confira o resultado do GP da Holanda:

1º – Lando Norris (ING/McLaren)

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 22s896

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 25s439

4º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 27s337

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 32s137

6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 39s542

7º – George Russell (ING/Mercedes), a 44s617

8º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 49s599

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min10s977

10º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a uma volta

12º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a uma volta

13º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

14º – Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

15º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a uma volta

17º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a uma volta

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

19º – Valtteri Bottas (FIN/Kiclk Sauber), a duas voltas

20º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a duas voltas

