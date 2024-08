ESTADÃO CONTEÚDO Israel e Hezbollah trocam ataques e aumentam receio de uma guerra no Oriente Médio

As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a milícia xiita libanesa Hezbollah trocaram ataques com bombardeios e drones na madrugada deste domingo (25), aumentando os receios de uma guerra regional no Oriente Médio, que já conta com o conflito entre Tel-Aviv e o grupo terrorista Hamas, em Gaza. O Exército de Israel afirmou que cerca de 100 caças israelenses bombardearam mais de 40 alvos no sul do Líbano, em um ataque descrito como preventivo para reduzir as chances de uma ofensiva mais extensa que o Hezbollah supostamente estava planejando.

We are still operating to thwart real-time threats. IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon. pic.twitter.com/j6E1WNwb4d — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024

Tel-Aviv afirmou que frustrou grande parte dos mísseis da milícia xiita libanesa e que os bombardeios visaram os lançadores de foguetes superfície-superfície no Líbano. Segundo Israel, muitos destes lançadores estavam programados para serem disparados às 5h (23h no horário de Brasília) na direção da capital do país. Após contato do jornal The New York Times , um funcionário de inteligência de um país do Ocidente apontou que todos os lançadores visados foram destruídos.

De acordo com o ministério da Saúde do Líbano, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nos ataques no sul do país. Separadamente, um combatente do grupo Amal, aliado do Hezbollah, foi morto em um bombardeio aéreo em um carro.

Hezbollah nega ataque frustrado

O Hezbollah nega que Israel tenha prejudicado os seus planos de ataque. A milícia xiita afirmou que disparou 320 foguetes e “um grande número” de drones contra bases e posições militares israelenses em retaliação ao assassinato de Fuad Shukr, oficial do Hezbollah que morreu em um bombardeio aéreo de Israel no final de julho.

Não ficou claro se algum dos foguetes atingiu seus alvos. A milícia xiita libanesa afirmou que os ataques atingiram todos os seus alvos, sem dizer quantos. Antes dos ataques, o grupo havia listado 11 bases e posições israelenses no norte do país e nas Colinas do Golan como alvos. O Hezbollah afirmou que as operações militares do grupo foram concluídas após os ataques deste domingo.

Sargento israelense morre no combate

O exército israelense anunciou que um soldado da marinha morreu e outros dois ficaram feridos no norte do país. “O sargento David Moshe Ben Shitrit, de 21 anos (…) caiu em combate no norte de Israel” , declarou o exército em um comunicado, acrescentando que outros dois soldados ficaram feridos. Tanto os ferimentos quanto a morte podem ter sido causados por um interceptador de fogo inimigo ou por estilhaços que se dispersaram após a interceptação de um míssil ou foguete.

Tanto Israel quanto o Hezbollah disseram que miraram apenas em alvos militares. Ambos os lados interromperam a troca intensa de ataques por volta do meio da manhã, sinalizando que não haveria uma escalada imediata. Isso ocorreu enquanto o Egito sediava conversas com o objetivo de um cessar-fogo na guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas em Gaza, que diplomatas esperam aliviar as tensões regionais.

Netanyahu: “não é o fim”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque do exército israelense contra o grupo terrorista libanês Hezbollah marcou “um passo no caminho” para mudar a situação ao longo da fronteira. “O que aconteceu hoje não é o fim da história. O Hezbollah tentou atacar o Estado de Israel com foguetes e prejudicar nossos cidadãos com o objetivo estratégico no centro do país” , disse Netanyahu, em vídeo transmitido no sistema televisivo.

“Eles deveriam saber que este é outro passo no caminho para mudar a situação no norte e devolver nossos residentes às suas casas. Repito: este não é o fim da história.”

נסראללה בביירות וחמינאי בטהראן צריכים לדעת שמה שעשינו היום זה צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון. pic.twitter.com/Tw0lf3rcso — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2024

O presidente do país, Isaac Herzog, defendeu o direito do país de se defender, em publicação na rede social X, antigo Twitter. “A ação decisiva que testemunhamos esta manhã simboliza o direito e o dever de Israel de se defender e defender seus cidadãos contra a ameaça do terrorismo” , escreveu.

הפעולה הנחרצת בה חזינו לפנות בוקר היא תמצית זכותה וחובתה של ישראל להגן על עצמה ועל אזרחיה מפני איומי הטרור. זו שוב הזדמנות להודות ולחזק את הבנות והבנים שלנו בצבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, החירום וההצלה על מאמצים בלתי פוסקים בכל גזרות הלחימה, תוך הקרבה עצומה ומחירים אישיים,… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 25, 2024

