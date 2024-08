ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

O Fortaleza continua sua jornada de brilho no Brasileirão. Ainda que não tenha feito a melhor de suas atuações, se impôs no fim ao Corinthians, e mostrou ser eficiente quando joga bem. A campanha é histórica. São 48 pontos em 24 partidas e a liderança, pois ultrapassou o Botafogo, vice-líder, com 47. Trata-se do primeiro time nordestino a ser líder do Brasileirão na história do torneio desde que ele é disputado no formato atual, em pontos corridos.

Se está vivo e bem nas Copas, no Brasileirão o Corinthians agoniza. O time paulista perdeu mais uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento, da qual tenta escapar desde o início do torneio. Com isso, o Fluminense segue fora do Z4. No Castelão, até fez uma apresentação interessante, principalmente no segundo tempo. Martelou, martelou e martelou, mas saiu de campo derrotado mais uma vez, ampliando a série negativa na competição.

Yago Pikachu fez no fim da partida o gol da vitória por 1 x 0 dos cearenses. O duelo foi uma prévia das quartas de final da Copa Sul-Americana, na qual as duas equipes voltarão a se enfrentar em breve por uma vaga nas semifinais da competição continental.

Botafogo fica no 0 x 0 e vê liderança escapar

Botafogo e Bahia fizeram um duelo com boas chances, mas não saíram do empate sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), na tarde deste domingo (25). John e Marcos Felipe tiveram participação direta no resultado com grandes defesas, mas o goleiro do time carioca conseguiu se destacar ainda mais. A partida foi válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O Bahia, que vinha de duas vitórias seguidas, está invicto há três jogos e chegou a 39 pontos, colado no G-4. O Botafogo, que goleou o Flamengo por 4 x 1 na última rodada, foi ultrapassado pelo Fortaleza.

O tricolor baiano volta a campo na quarta-feira (28), às 21h30, quando recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 18h30 do domingo (1). O Botafogo tem a semana livre e só joga no sábado (31), às 21h, quando recebe o Fortaleza, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), pelo Brasileirão.

Grêmio respira aliviado

O Grêmio teve o controle do jogo, foi mais efetivo e com gol aos 40 minutos do segundo tempo, de Monsalve, venceu o Criciúma por 1 a 0 na tarde deste domingo. A partida foi realizada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e deu ao time gaúcho um respiro na tabela.

O resultado faz o time se distanciar da zona de rebaixamento, agora com 27 pontos, em 12º lugar. Também dá confiança ao time que teve duas eliminações recentemente, na Copa do Brasil, para o Corinthians, e na Libertadores, para o Fluminense, ambas nos pênaltis. O Criciúma soma o terceiro jogo sem vitória e vê sua situação se complicar. O time catarinense aparece na 15ª colocação, com 25 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Atlético-MG no domingo, às 16h, em partida que deve marcar a volta de sua arena, em Porto Alegre (RS). O Criciúma pega o Cuiabá no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

The post Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .