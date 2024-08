ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo vence o Red Bull Bragantino e encosta nos líderes do Brasileiro

Principal novidade do Flamengo no Maracanã, o atacante Michael, que fazia sua reestreia depois de ser contratado ao Al Hilal, da Arábia Saudita, demorou 16 minutos para marcar seu primeiro gol no retorno ao clube. Ele abriu os caminhos na vitória por 2 x 1 sobre o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta ao clube depois de dois anos e meio, Michael marcou no primeiro tempo e viu Raul marcar contra o gol da vitória no segundo tempo. Um gol, aliás, bizarro. Luiz Adriano cruzou forte para área, Hurtado foi afastar, mas chutou em cima do companheiro. A bola tocou no corpo dele e entrou. O Red Bull Bragantino fez o seu com Douglas Mendes.

Mesmo cansado depois de superar a batalha da altitude de La Paz, onde conquistou sua vaga às quartas de final da Copa Libertadores, o jogo era considerado fundamental para as pretensões de título do Flamengo no Brasileiro. Com 44 pontos e um jogo a menos, o time é o quarto colocado. O Flamengo não teve Tite no banco. O treinador passou mal na Bolívia e sofreu uma arritmia cardíaca. Filho e auxiliar dele, Matheus Bachi comandou o time na beira do campo.

O próximo compromisso do Flamengo será pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (28), o time carioca faz o primeiro jogo da fase de quartas de final contra o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pelo Brasileirão, o Flamengo tem pela frente o Corinthians no domingo (1) na Neo Química Arena, em São Paulo. O Red Bull Bragantino tem como próximo compromisso o Bahia, pelo Brasileiro, no domingo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Inter vence o Cruzeiro

O Internacional aproveitou que o Cruzeiro é seu “freguês” e ganhou do time mineiro por 1 a 0, neste domingo, no estádio Beira-Rio pela 24ª rodada do Brasileiro. Um triunfo apertado, porém justo, e de relevância para o time gaúcho, que tem vencido muito pouco. Esta foi sua segunda vitória em 11 jogos, apenas a segunda em oito jogos sob o comando do técnico Roger Machado. O gol consagrador foi marcado por Borré, no segundo tempo.

Com 28 pontos, o Internacional ocupa a 11ª posição, mas ainda com quatro jogos atrasados. O Cruzeiro completou quatro jogos sem vencer, se mantendo com 37 pontos, e agora em sétimo lugar. Mas não vence o time gaúcho há oito anos no Brasileirão, agora com quatro empates e seis derrotas. Dentro do Beira-Rio já são 14 anos de jejum.

Curiosamente, os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28), desta vez, no Mineirão, em Belo Horizonte. Este jogo foi adiado na quinta rodada, quando a região sul do País sofreu com enchentes e provocou adiamentos de vários jogos. O Inter ainda precisa disputar outros três jogos atrasados, contra Red Bull Bragantino (16ª rodada), Flamengo (17ª) e Fortaleza (19ª).

Com homenagem a Izquierdo, São Paulo Bate o Vitória

Em sintonia com a torcida e as ideias de jogo de Luis Zubeldía, o São Paulo fez o suficiente para derrotar o Vitória por 2 x 1 neste domingo, no MorumBis, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação às quartas de final da Libertadores, o time tricolor se recuperou na competição nacional, já que havia perdido o clássico para o Palmeiras há uma semana. O jovem William Gomes e o atacante Erick marcaram os gols do triunfo, conquistado com suor depois que os baianos cresceram no jogo e foram às redes com Alerrandro.

Os são-paulinos estão com 41 pontos na classificação e subiram para a quinta colocação, ainda com a possibilidade de sonhar com o título. No momento, contudo, o foco é conseguir, nas próximas rodadas, assegurar presença no G-4 e avançar nas Copas. A briga do Vitória, que tem 22 pontos, é na parte de baixo da tabela. Com o revés, terminou a rodada dentro da zona de rebaixamento – é o primeiro dentro do grupo dos que são rebaixados.

O futebol ficou em segundo plano por um momento no MorumBis assim que o São Paulo decidiu homenagear o jogador uruguaio antes da partida. Os jogadores subiram ao gramado vestindo uma camisa azul com a frase “força, Izquierdo” , em espanhol. No telão do estádio, foi exibida a mesma frase, acompanhada da foto do jogador, para reforçar a mensagem de apoio ao atleta enquanto ele luta pela vida.

