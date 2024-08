ESTADÃO CONTEÚDO Faustão pode fazer novo transplante

Faustão , que recentemente passou por duas cirurgias importantes – um transplante de coração, em agosto de 2023, e um de rim, no último mês de fevereiro – revelou que cogita fazer mais uma operação em breve. A informação foi revelada ao programa Boa Noite, Brasil, do repórter Cesar Filho, e veiculada no SBT .

Ao falar sobre seus próximos passos, o apresentador destacou que tem feito diálises no hospital duas vezes por semana, mas há possibilidade de que se reduza a uma: “Tem duas perspectivas. Uma é essa: estou ainda acreditando na equipe que estava me atendendo.”

“Mas já tenho uma possibilidade de operar com um médico curitibano radicado em Miami. Já tive consulta com ele e tudo. Tem um outro sistema, com doadores vivos. Ele quer voltar ao Brasil para implantar no SUS o sistema dele, que é uma revolução, e vai dar mais possibilidade” , continuou Faustão.

“Eu tenho, inclusive, uns 10 doadores só da família, de sobrinho, tudo. Tem que ter compatibilidade de tipo sanguíneo. Eu não desisto da batalha. Tem duas [possibilidades] até” , finalizou o comunicador.

Segundo ele, o profissional se chama Rodrigo Vianna e seria o “rei dos transplantes” . Faustão ainda destacou qual dos transplantes que fez lhe causou mais sofrimento: “ No segundo. O negócio do rim é mais complicado.”

Faustão ainda falou sobre outros temas. Entre eles, deu um conselho às filhas e à viúva de Silvio Santos a respeito do legado do apresentador, que morreu neste mês de agosto.

Sobre uma possível mágoa com a TV Globo, onde trabalhou por três décadas, afastou qualquer tipo de mágoa: “Tanto não que já fui convidado e apareci no Fantástico. Vou ao programa do Luciano Huck, que é meu amigo, assim que eu estiver em forma, fisicamente falando”.

