Encontro Nacional do Global Shapers mobiliza jovens líderes em Brasília

Nos dias 23 e 24 de agosto de 2024, Brasília foi o centro de debates e discussões transformadoras durante o Encontro Nacional do Global Shapers , realizado no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Jovens líderes de todo o país se reuniram para explorar temas cruciais como clima, democracia, inovação e o papel da juventude na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

O evento foi apoiado pela GPS|Foundation , do grupo GPS|Brasília, que desempenha um papel fundamental na promoção de iniciativas que visam à formação de jovens como agentes de transformação social.

Com o tema A Juventude de Impacto em Ação! , o encontro proporcionou uma rica programação que incluiu painéis, workshops e dinâmicas voltadas para a troca de experiências e a construção de soluções inovadoras para os desafios sociais e ambientais atuais.

Pedro Barbosa, Head de Inovação Social da GPS|Foundation, destacou a importância do evento para o engajamento juvenil. “Participar de fóruns construtivos, como o Fórum Nacional dos Global Shapers, é fundamental para a nossa missão. Esses dois dias de encontro foram cruciais para aprofundarmos nossa compreensão das agendas socioambientais globais e para captarmos as vozes e aspirações dos jovens em debates sobre economia, meio ambiente e progresso social” , afirmou.

O evento contou com o Painel G20 para o Impacto , que abordou a Economia de Impacto e a participação ativa dos jovens na transformação social. Esse painel reuniu importantes figuras nacionais e internacionais, como François Bonnici, da Fundação Schwab, além de representantes de diversos ministérios brasileiros.

Outro destaque foi o Painel Juventude, Gênero e Políticas Anti-Racistas pelo Clima , moderado por Hosana Silva, Global Shaper, que trouxe reflexões sobre as interseções entre justiça climática e políticas sociais.

Rodrigo Gaspar, Diretor Executivo do Sistema B, ressaltou a importância do papel da juventude nas mudanças globais. “Compreender os ecossistemas de impacto social é essencial para que possamos construir novas narrativas que moldarão o futuro. Os jovens têm em suas mãos o poder de transformar mentalidades e promover mudanças que realmente importam” , disse.

No segundo dia, o evento promoveu atividades interativas como a Dinâmica de Conexão entre Shapers e Convidados , facilitada por Fernanda Hakme, visando fomentar a integração e a co-criação entre os participantes. Também foram realizados workshops com a participação da GPS|Foundation e da Enactus, explorando temas como a preservação do Cerrado e o desenvolvimento sustentável.

Para Roberto Júnior, Global Shaper e organizador do evento, o encontro foi essencial para a construção de uma consciência coletiva e colaborativa entre os jovens. “Nosso objetivo é sair daqui com uma consciência renovada, estratégias colaborativas, e projetos capazes de transformar realidades e mitigar riscos em nossas comunidades locais” , comentou

O Encontro Nacional do Global Shapers em Brasília reafirmou o compromisso dos jovens líderes em agir frente aos desafios contemporâneos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Gabriel Cardoso, Gerente Executivo do Instituto Sabin, concluiu: “A juventude tem um papel fundamental na economia de impacto, e é crucial que continuemos a criar e apoiar iniciativas que capacitem as novas gerações a liderar essas transformações.”

