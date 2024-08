Redação GPS Em clima de Carnaval, camarote do GPS|Brasília faz sucesso no Na Praia

Neste sábado (24), o Na Praia Festival foi tomado pelo ritmo contagiante do axé, transformando o complexo de diversão em uma verdadeira micareta. O Camarote GPS|Brasília, com seu ambiente exclusivo, reuniu cerca de 20 convidados seletos, incluindo empresários, influenciadores e amigos, para uma noite de pura energia e celebração.

O público foi brindado com apresentações eletrizantes de Bell Marques , Durval Lelys e Timbalada, que trouxeram um verdadeiro Carnaval fora de época para o evento. A festa foi embalada por um repertório repleto de sucessos, levando os foliões ao delírio com hits que marcaram gerações e fizeram história na música baiana.

Os convidados do GPS|Brasília aproveitaram uma experiência inesquecível, com uma vista privilegiada do palco e um ambiente repleto de alegria e animação. A energia do axé invadiu o camarote, fazendo com que todos dançassem e cantassem juntos.

A combinação do clima festivo do Na Praia Festival com a vibração única do axé fez deste sábado uma noite memorável para os presentes, que saíram do evento com a certeza de terem participado de uma festa inesquecível.

Confira os cliques dos convidados pelas lentes de Vanessa Castro:

Jhonatan Alves e Yanka Vaz Will Madson, Ayres Filho e Vanessa Oliveira Vanessa Oliveira e Lúcia Soares Yanka Vaz e Jhonatan Alves Ayres Filho, Will Madson e Alaor Gomes Franciene Rocha, Lúcia Soares, Will Madson e Vanessa Oliveira Bruno e Elara Pallavicini (2) Jorge Wilmersdorf, Marcela Itacarambi, Vanessa Oliveira e Will Madson Lúcia Soares, Ayres Filho, Bruno Pallavicini e Elara Pallavicini Lúcia Soares, Alaor Gomes e Franciene Rocha Will Madson, Jorge Wilmersdorf, Vanessa Oliveira e Marcela Itacarambi Natalia Miranda e Luis Miranda João e Luciana Melo

