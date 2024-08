Pedro Reis Brasília recebe a 3ª Capital Expo Coffee com entrada gratuita

O café , bebida amada por muitos, vai ganhar destaque na capital do Brasil com a 3ª edição do Capital Expo Coffee . O evento, que ocorre nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro no Shopping Conjunto Nacional, oferece uma programação diversificada com palestras, oficinas, degustações e muito mais. A entrada é gratuita.

O Capital Expo Coffee promete uma experiência completa para os apreciadores de café. Com mais de 20 marcas participantes, incluindo produtores locais e nacionais, o evento traz uma ampla variedade de produtos, como cafés especiais, chás artesanais, pães, doces, vinhos e soluções sustentáveis. Além disso, o público poderá participar de palestras e workshops que abordam desde a produção de café até o consumo consciente e sustentável.

Bruno Marcel, barista e um dos idealizadores do evento, destaca o objetivo de promover a cultura do café em Brasília e fortalecer o mercado local. “Queremos proporcionar aos brasilienses a oportunidade de conhecer e vivenciar a diversidade de sabores e aromas dos melhores cafés da região. Também queremos dar visibilidade aos produtores e marcas, além de construir novas conexões entre os entusiastas” , comenta.

Além das atividades voltadas ao café, o evento também contará com música ao vivo, proporcionando um ambiente agradável para a socialização e o relaxamento. Bandas locais se apresentarão, trazendo uma trilha sonora que complementa perfeitamente a experiência do café.

Confira a Programação Completa:

Sexta-feira (30 de agosto):

12h30: Programação musical

14h: Oficina 1 – Drinks com Café (Barista Atitude)

16h: Palestra 1 – Criação de Abelhas

17h30: Palestra 3 – Energia Solar

19h, 20h e 21h: Classificatórias da Copa V60

Sábado (31 de agosto):

13h: Programação infantil com Tio André

14h: Palestra 5 – Nayane Barreto (Masterchef)

15h: Palestra 4 – Café Solare

16h: Palestra 2 – Arquitetura e Café

17h: Oficina 2 – Cozinhando com a Chef Nana Barreto

18h: Programação musical

20h: Final da Copa V60

Domingo (1 de setembro):

14h: Oficina 3 – Métodos de Preparo (Barista Atitude)

15h: Programação infantil com Tio André

16h: Oficina 4 – Barista em Casa (Solare Cafés)

18h: Programação musical

Serviço:

3ª Capital Expo Coffee

Data: sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h

Local: Shopping Conjunto Nacional

Entrada: gratuita

