Redação GPS Vacinação gratuita estará disponível em 42 locais do DF neste sábado (24)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibiliza, neste sábado (24), a vacinação em 42 locais diferentes, abrangendo bebês a partir de seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Entre as vacinas oferecidas, estão as contra gripe (influenza), covid-19, dengue, coqueluche, tétano, sarampo e febre amarela. A lista completa dos endereços e horários de atendimento pode ser acessada no site da SES-DF .

A vacinação estará disponível em diversas regiões do DF, incluindo Planaltina, Itapoã, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente, Taguatinga, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Guará, Candangolândia, Cruzeiro e Plano Piloto.

Os horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) variam, com algumas unidades abertas até as 17h, enquanto outras encerram o atendimento ao meio-dia. Por isso, é recomendado verificar o horário específico da sua UBS no link disponível no site oficial .

Para facilitar o atendimento, é importante que os cidadãos levem documento de identidade com CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Os profissionais da SES-DF irão avaliar o histórico vacinal de cada pessoa e, se necessário, atualizar o esquema de imunização de acordo com a faixa etária. Em alguns casos, mais de uma dose pode ser aplicada no mesmo dia.

Além das vacinas de rotina, também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos em três regiões específicas: Guará, Recanto das Emas e Vicente Pires. Os endereços e horários para esse serviço também estão disponíveis no site da SES-DF.

No domingo (25), não haverá vacinação, mas na segunda-feira (26), mais de cem salas de vacina serão reabertas para atendimento à população.

The post Vacinação gratuita estará disponível em 42 locais do DF neste sábado (24) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .