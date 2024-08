Caio Barbieri Revelação de Brasília, Benita Paninoteca está no Restaurant Week com menu convidativo

A 30ª edição da Brasília Restaurant Week começou no dia 8 de agosto e oderece a possibilidade de uma experiência gastronômica diferenciada para os amantes da boa mesa aqui na capital federal.

Comemorando 15 anos de presença em Brasília, o festival reúne mais de 150 restaurantes com o tema Revolução Vegetariana . Entre as novidades deste ano, destaca-se a Benita Paninoteca , aprovado pelo quadro GPS Indica , do GPS|Brasília , e que participa pela primeira vez com um menu exclusivo para almoço e jantar, com preços que variam entre R$ 54,90 e R$ 69,90.

Localizada na Asa Sul, a Benita Paninoteca combina tradição e inovação em sua culinária, trazendo autênticos sabores italianos com um toque moderno. “Estamos com uma expectativa muito positiva em relação ao festival, que já é consagrado na cidade. Elaboramos um menu especial para todos no almoço e jantar, com valores acessíveis e opções deliciosas”, afirma Soraya Amorim, uma das sócias do restaurante.

A Brasília Restaurant Week segue até 8 de setembro.

Confira o menu exclusivo da Benita Paninoteca

Almoço:

Entrada: Bruschetta Tomate e Morango: Fatias de pão italiano com queijo, manjericão, tomate e morango, finalizadas com um toque de balsâmico. Bomboloni Burger: Hambúrguer servido no pão de bomboloni, com maionese de pesto e tomate assado.

Prato Principal: Talharim com Braciola: Massa feita na casa com molho de tomate e fatias finas de carne recheadas e cozidas no mesmo molho. Nhoque ao Limone com Milanesa de Filé Suíno: Nhoque leve com um toque de limão, acompanhado de filé suíno empanado. Ravioli Caprese: Massa recheada com queijo muçarela, manjericão e tomate, coberta com molho de tomate.

Sobremesa: Pavlova de Morango na Taça: Merengue com morango, combinando frescor e doçura. Mousse de Chocolate: Clássica, com sabor intenso e textura cremosa.



Jantar:

Entrada: Arancini de Bacalhau: Bolinho crocante de risoto com bacalhau. Polenta Cremosa com Fonduta de Gorgonzola: Polenta cremosa com fonduta de gorgonzola.

Prato Principal: Talharim com Saltimbocca: Talharim com manteiga de ervas, acompanhado de escalope de filé suíno com prosciutto e sálvia. Caneloni de Frango com Peras Caramelizadas e Molho de Prosecco: Massa recheada com frango e peras caramelizadas, ao molho de prosecco. Parmegiana de Berinjela: Berinjela empanada com molho especial de tomate e talharim da casa.

Sobremesa: Pudim de Doce de Leite: Pudim com doce de leite, rico em sabor e cremosidade. Mousse Duo: Mousse que equilibra o sabor do chocolate com a acidez do maracujá.



Serviço:

Local: Benita Paninoteca, CLS 402 Bloco B – Loja 19 – Asa Sul

Benita Paninoteca, CLS 402 Bloco B – Loja 19 – Asa Sul Horário de Funcionamento: Terça a sábado: Almoço das 11h às 15h e jantar das 19h às 21h30. Domingo: 12h às 16h.

Valores: R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar)

R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar) Reservas: www.restaurantweek.com.br

www.restaurantweek.com.br Informações: (61) 98556-0123 (WhatsApp)

Confira a visita do GPS|Brasília:

