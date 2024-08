Preta Gil reinicia tratamento de quimioterapia e agradece apoio dos fãs

A cantora Preta Gil iniciou nesta semana mais um tratamento de quimioterapia, etapa importante na luta contra o câncer. Em uma publicação nas redes sociais, Preta compartilhou com seus seguidores que, apesar de estar passando por um momento delicado, sente-se grata por todo o apoio que tem recebido.

“Primeiro dia de quimioterapia, tenho muita coisa pra dividir com vocês! Mas estou esperando o momento certo que estarei mais fortalecida. Já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação. Muito obrigada”, escreveu a cantora.