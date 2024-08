Pedro Reis Grupo Mulheres do Brasil – Brasília celebra 7 anos com bate-papos inspiradores

No próximo dia 26 de agosto, o Grupo Mulheres do Brasil – Brasília celebra seu aniversário de 7 anos com o evento Portas Abertas . A iniciativa, que acontece no Foyer do Sesi Lab, em Brasília, a partir das 17h30, convida mulheres de diversas áreas para um encontro repleto de inspiração, aprendizado e troca de experiências.

A programação inclui um bate-papo exclusivo com Janete Vaz, cofundadora do Sabin, que promete ser uma oportunidade única para aprender e se inspirar com uma das maiores referências em empreendedorismo feminino do Brasil.

Além disso, o evento contará com um painel de debate intitulado Mulheres fazendo a diferença: Transformando Sonhos em Realidade , que reunirá personalidades influentes como Gianetti Sena Bonfim, atleta e advogada; Paula Santana , jornalista e empresária; e Roberta Eugênio, Secretaria Executiva do Ministério da Igualdade Racial.

Mediado pela jornalista Sheila D’Amorim, o painel abordará temas como empreendedorismo, igualdade racial, políticas públicas e o papel transformador das mulheres na sociedade.

O Portas Abertas é uma oportunidade de mobilizar novas voluntárias para se juntarem ao Grupo Mulheres do Brasil, uma rede que, desde 2013, trabalha para engajar a sociedade civil na busca por melhorias no país.

Criado por 40 mulheres de diferentes segmentos e presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, o grupo estimula o protagonismo feminino, promove parcerias e desenvolve planos de ação para enfrentar desafios sociais.

Serviço:

Data: 26 de agosto de 2024

Horário: a partir das 17h30

Local: Foyer do Sesi Lab, Brasília-DF

Inscrições: disponíveis no Sympla (link na bio do Instagram @Grupomulheresdobrasildf)

