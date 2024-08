Pedro Reis Giro Gastronômico GPS|Brasília: sabores imperdíveis para descobrir na cidade

Brasília está fervilhando de novidades para os amantes da gastronomia. De cafés aconchegantes a pubs descolados e chocolaterias premiadas, a cidade oferece uma variedade de experiências que prometem agradar todos os paladares. Confira algumas das opções mais quentes para sua próxima no Giro Gastronômico GPS|Brasília .

Café de Andrade: o brunch perfeito para começar bem o dia

O Café de Andrade, no Sudoeste, apresenta um novo menu de combinados para café da manhã e brunch que é uma verdadeira explosão de sabores. A casa oferece uma seleção de produtos frescos, como croissants e saladas de frutas, além de cafés especiais preparados com grãos de alta qualidade. O ambiente acolhedor, que permite a presença de pets, é ideal para relaxar e aproveitar bons momentos em família ou com amigos.

Serviço:

Café de Andrade

Endereço: QMSW 06 Bloco G – Loja 52 – Sudoeste

Horário: das 8h30 às 20h, de segunda a domingo

London Street Pub: a régua de cervejas para quem ama uma boa degustação

No London Street Pub, a experiência vai além do convencional com a régua de cervejas, que inclui estilos variados como Pilsen, Weiss, Ale, Ipa e Stout. O preço de R$56,00 garante uma viagem pelos diferentes sabores e aromas que cada estilo de chopp oferece, proporcionando uma degustação única do mais claro ao mais escuro.

Serviço:

London Street Pub

Endereço: CLN 214 Bloco D Loja 23-25, Asa Norte

Horário: segunda a quinta das 18h às 22h; sexta e sábado das 18h às 01h; fechado aos domingos

Telefone: (61)99194-4703

LaBarr: um novo ponto de encontro para chocólatras na Asa Norte

A premiada LaBarr Chocolate de Origem acaba de inaugurar um espaço acolhedor na Asa Norte, onde os visitantes podem saborear chocolates quentes, bolos e outras delícias. Fundada por Adriana Laberrère e Leandro Isaias, a marca é reconhecida pela produção de chocolates artesanais de alta qualidade, utilizando cacau de sistemas agroflorestais do sul da Bahia.

Serviço:

LaBarr Chocolate de Origem

Endereço: SCRN 710/711 – Bloco H, loja 35 – Asa Norte

Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 9h às 18h

Instagram: @labarrchocolate

Bla’s Cozinha de Culturas: uma experiência gastronômica completa na Restaurant Week

O Bla’s Cozinha de Culturas participa da 30ª edição da Restaurant Week em Brasília, oferecendo menus exclusivos para almoço e jantar. Com pratos que vão do ragu de costela ao risoto de camarão, o restaurante, localizado na 406 Norte, é uma excelente opção para quem deseja explorar sabores contemporâneos e bem elaborados a um preço acessível.

Serviço:

Bla’s Cozinha de Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Horário: terça a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo das 12h às 16h

Telefone: (61)3879-3430

Instagram: @blas406

Gurumê ParkShopping: o frescor do poke para enfrentar o tempo seco de Brasília

O Gurumê ParkShopping introduz a tendência havaiana do poke em seu cardápio, com 45 ingredientes para uma experiência personalizada. Ideal para os dias secos da capital, o prato fresco e leve é uma opção nutritiva e saborosa. Além disso, os clientes têm a opção de escolher entre quatro combinações exclusivas criadas pelos chefs da casa.

Serviço:

Gurumê ParkShopping

Endereço: ParkShopping, Piso Lazer

Horário: segunda a domingo, das 12h às 22h

Telefone: (61)3361-8000

Instagram: @gurumebrasil

Santé 13 e Santé Lago: Dia do Bacon com elegância

No Dia do Bacon, celebrado em 31 de agosto, os restaurantes Santé 13 e Santé Lago oferecem uma deliciosa releitura do tradicional carbonara, combinando espaguete nero, tentáculos de polvo, polvo em lascas e bacon, finalizado com pimenta-do-reino e um toque de ovo. Este prato especial, o Polvo CarboNero (R$94), é a estrela do menu para aqueles que desejam comemorar em grande estilo. Para acompanhar, os restaurantes disponibilizam uma variada carta de drinques e vinhos que harmonizam perfeitamente com o prato.

Serviço:

Santé 13

Endereço: CLN 413 Bloco A Loja 40

Reservas: (61)3037-2132

Horário: segunda e quarta-feira, 12h às 23h; quinta-feira, 12h à 0h; sexta e sábado, 12h à 1h; domingo, 12h às 17h

Instagram: @sante13

Santé Lago

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Reservas: (61)2099-2460

Horário: terça, quarta e domingo, 12h às 23h; quinta, 12h à 0h; sexta e sábado, 12h à 1h

Instagram: @santelago

Horta Cozinha Criativa: jazz, vinho e pizza na parrilla

O Horta Cozinha Criativa traz uma experiência única todas as sextas-feiras, combinando jazz ao vivo, rodízio de pizzas na parrilla e uma seleção de vinhos. O evento, que acontece das 19h às 23h, oferece um ambiente acolhedor com música de Tom Suassuna e Murilo Oliveira. O menu inclui buffet de saladas e caldos (R$49,90) ou o rodízio de pizzas na parrilla (R$79,90), com opções clássicas e exclusivas da casa, como a pizza de frango com aioli de pequi e bacon.

Serviço:

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário: terça a sábado, 11h30 às 15h30 e 19h às 23h; domingo, 12h às 16h

Telefone: (61)99558-2842

Instagram: @hortabsb

Don Romano Cantina e Pizzaria: 36 anos de tradição com promoção de vinhos

Comemorando 36 anos de sucesso, o Don Romano Cantina e Pizzaria oferece uma promoção especial em vinhos selecionados, com descontos de até 20% na segunda garrafa. A casa, um ícone da gastronomia italiana em Brasília, apresenta uma seleção que inclui rótulos como Alamos Malbec e Montepulciano D’Abruzzo, proporcionando uma excelente oportunidade para os clientes celebrarem com estilo e sabor.

Serviço:

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul | CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte | Águas Claras (apenas delivery)

Horário: segunda a domingo, 11h30 às 23h

Telefones: (61)3248-0078 (Lago Sul) | (61)3546-1871 (Asa Norte) | (61)3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria

Dudu Bar: sabores únicos no Restaurant Week

O Dudu Bar participa do Restaurant Week com um menu especial disponível até 8 de setembro. O cardápio oferece entradas como queijo brie envolto em massa folhada ou strudel de salmão, pratos principais como gnocchi de batata-baroa e filé mignon com crosta de pistache, e sobremesas como cupcake de chocolate ou trufa de maria-mole. O menu está disponível por R$68,90 no almoço e R$89,90 no jantar, proporcionando uma experiência gastronômica completa.

Serviço:

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Reservas: (61)99341-0055 (WhatsApp)

Horário: segunda a quinta, 12h às 15h e 19h às 23h; sexta e sábado, 12h às 15h e 19h à 1h; domingo, 12h às 17h

Instagram: @dudubaroficial

