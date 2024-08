ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense vence o Atlético-MG e dorme fora do Z4 no Campeonato Brasileiro

Mesmo jogando no Mineirão, o Fluminense se sentiu em casa e venceu o Atlético-MG de forma tranquila e segura por 2 x 0. Serna e Arias definiram o placar do confronto para o time carioca. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e serviu de prévia para o duelo entre os times pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O Fluminense volta a se reencontrar com a vitória na competição. Após bela reação com cinco jogos sem perder e quatro vitórias seguidas, o time tinha oscilado novamente com derrota para o Vasco, por 2 x 0, e empate sem gols com o Corinthians.

Com o resultado, o time carioca chegou a 24 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Fluminense ainda tem um jogo atrasado, contra o Athletico-PR, em casa. O Atlético-MG, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas. Com 30 pontos, aparece em oitavo lugar, embora tenha dois jogos a menos: Grêmio, em casa, e Athletico, fora.

Palmeiras goleia o Cuiabá

O Palmeiras fez 5 x 0 no Cuiabá e lavou a alma depois da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil muito graças a Estêvão. Foram dele duas assistências e dois gols no passeio alviverde no Brinco de Ouro, em Campinas – o Allianz Parque foi reservado para o show da banda Natiruts -, no duelo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um 1 x 0, com gol feio, seria de enorme importância para o Palmeiras elevar sua autoestima. Mas Estêvão quis mais. Ele viveu uma noite inspiradíssima, flutuou em campo e fez o que quis diante dos frágeis marcadores do Cuiabá, um time de muitas debilidades e que tem jornada difícil para escapar do rebaixamento – no momento, é o penúltimo colocado, com 18 pontos. Murillo, aos, 14, abriu o placar. Estêvão fez os seus aos 26 e 31, e Maurício, aos 46 minutos do primeiro tempo, ampliaram a goleada. Felipe Anderson, aos 10 do segundo tempo, deu números finais ao jogo.

A atuação no interior paulista reforça que o Palmeiras lutará novamente pelo título nacional, que, se vier, será o seu terceiro de forma seguida. Resta saber se terá forças mais uma vez para desbancar Botafogo e Flamengo, além do Fortaleza, a maior surpresa entre os líderes. O time de Abel Ferreira é o terceiro. Tem 44 pontos, dois a menos que o Botafogo, líder do Brasileiro e seu algoz na Libertadores.

Atlético-GO ainda respira

O Atlético-GO conquistou duas vitórias consecutivas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 x 1, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela 24ª rodada. O jogo foi marcado por uma arbitragem confusa, com uma expulsão de cada lado e um pênalti marcado no minuto final da partida.

Com o resultado, o time goiano chegou aos 18 pontos, ainda na lanterna. O Juventude ficou com 27 e perdeu grande oportunidade de se aproximar do G-6 da competição.

Após um primeiro tempo pegado e fraco tecnicamente, na segunda etapa o Atlético foi com tudo para o ataque e abriu o marcador com Hurtado, aos 4 minutos. O time gaúcho cresceu a partir dos 33, quando Bruno Tubarão levou o segundo amarelo e foi expulso. O fim da partida foi eletrizante. Com um jogador a mais, o Juventude conseguiu buscar o empate aos 45, quando Jean Carlos cobrou escanteio fechado e Diego Gonçalves desviou para o gol.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Zé Marcos fez falta em Jorginho e foi expulso, deixando os dois times com dez jogadores. No lance seguinte, Jean Carlos derrubou Jorginho dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Aos 55, Alejo Cruz bateu e confirmou o triunfo do time goiano.

