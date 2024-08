Agência Brasília Expoabra 2024 começa no próximo dia 30 de agosto, na Granja do Torto

A partir do dia 30 de agosto, a Granja do Torto vai receber a Expoabra 2024, maior feira agropecuária do Distrito Federal. Com o apoio de R$ 1,9 milhão por parte do Governo do Distrito Federal (GDF), até o dia 8 de setembro, o público terá acesso a uma vasta programação que traz o que há de melhor e mais atual no setor. A expectativa é que o evento receba mais de 150 mil pessoas e movimente aproximadamente R$ 6 milhões em negócios.

A Expoabra é voltada para produtores e empresários do agronegócio, entidades e empresas públicas e privadas, formadores de opinião, estudantes e a comunidade de forma geral. Os destaques desta edição são os torneiros, a exposição de bovinos e equinos, os eventos como o Painel do Agronegócio, que abordará o sistema de agricultura, e a Plenária de Inovação Tecnológica no Agro.

O GDF participa ativamente da feira por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) e das secretarias de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e de Turismo (Setur-DF). De acordo com o titular da Seagri, Rafael Bueno, a Expoabra é uma importante ferramenta para troca de conhecimentos e aperfeiçoamento de técnicas.

“Essa é a feira mais importante do DF na temática da agropecuária. É extremamente relevante dentro do processo de fortalecimento do setor. Teremos mais de 670 animais do DF expostos e concursos para mostrar o potencial do gado criado na nossa região. Neste ano, estamos dando um caráter mais técnico para o evento com o objetivo de retomar com força essa atividade no DF, seja na produção de leite ou de carne” , explica Rafael Bueno.

Com o objetivo de apresentar ao público o que há de mais inovador e relevante no setor agropecuário, os participantes terão a oportunidade de explorar conteúdos variados e se atualizar sobre as mais recentes tecnologias do ramo. Além disso, a Expoabra contará com uma programação diversificada que inclui shows de artistas renomados, torneios, feiras e palestras.

“Para além dos shows, que naturalmente atraem a atenção, a Expoabra é um espaço de negócios, capaz de movimentar a economia brasiliense e estimular ainda mais os produtores locais a investir em nossas potencialidades” , afirma o diretor do Parque Granja do Torto (PGT), Fábio Cipriano Chaves.

O cronograma da Expoabra 2024 se estende a toda a família. Além do conteúdo técnico e especializado, a feira contará com áreas destinadas às crianças e uma série de shows com artistas nacionais e locais, proporcionando diversão para todos os públicos. O evento promete celebrar a cultura do agro reunindo conhecimento, negócios e lazer em um só lugar.

“A Expoabra é uma grande parceira do setor de turismo da nossa capital. É uma feira relevante para diversas áreas da nossa economia que reúne o agronegócio. O turismo recebe muitos visitantes com os grandes eventos, que colaboram na promoção dos produtos locais” , completa o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Na abertura dos shows, no dia 5 de setembro, o palco receberá a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, além do cantor local Leon Corrêa. No dia seguinte, o Auto FARM apresenta Frejat e Rubinho Gabba, junto com uma exibição de carros e motos antigas. O Family Day, em 7 de setembro, será animado pela dupla Thaeme e Thiago, Adriana Samartini e um Festival de Balões. Para encerrar o evento, no dia 8 de setembro, a dupla Edson e Hudson se apresentará, seguida por Wilian e Marlon.

Brasília, a capital do agro

A Expoabra é uma excelente oportunidade para que os produtores brasilienses se atualizem sobre as novidades no setor agropecuário — um segmento da economia brasileira que se destaca por avanços que impactam diretamente o aumento da produtividade. No DF, essa prática tem se mostrado promissora, com uma movimentação de R$ 5,9 bilhões apenas no ano passado, abrangendo a pecuária, a olericultura, a fruticultura, a floricultura, a silvicultura e outras grandes culturas.

Dados da Emater-DF apontam ainda que, atualmente, existem 2.853 produtores de bovinos no DF. Os produtores da área rural do DF são os grandes protagonistas em trazer bons resultados para o Produto Interno Bruto (PIB), uma vez que a agropecuária é um dos setores que mais impulsionam a economia do DF. As atividades desenvolvidas no meio rural abrem as portas para a geração de emprego e renda, e impulsionam a economia local.

A meta de aumentar a produção terá o apoio da Emater-DF, por meio de mais matrizes e estratégias elaboradas pelos técnicos da empresa para o melhoramento genético do rebanho. O sucesso na produção ajudar a aumentar ainda mais os números da atividade pecuária no DF, que atingiram a marca dos R$ 2 bilhões somente no ano passado.

“Nós oferecemos cursos de capacitação aos produtores. Como aqui se trata de uma agricultura familiar, nós ajudamos na tomada de decisão e prestamos assistência técnica com orientações e dados atualizados sobre prospecções e expectativas de mercado” , explica a zootecnista da Emater, Priscylla Germendorff.

No Distrito Federal, quem decide atuar neste ramo encontra um relevo de área plana, o que facilita o trabalho com a produção de pasto. Já o solo, apesar de não ser o ideal para a atividade, é fácil de ser corrigido e adubado. “É muito tranquilo fazer uma correção no solo do Cerrado, sem muitas dificuldades. Além disso, o Centro-Oeste, no geral, é um grande berço de nascentes; então, aqui, temos água de boa qualidade. O fato de a área ser plana também influencia porque evita acidentes com o pasto” , reforça a zootecnista.

