Em almoço surpresa, Tatiana Lacerda celebra aniversário no Lago Sul

Tatiana Lacerda viveu um dia inesquecível, nesta sexta-feira (23), ao celebrar seu aniversário com uma festa surpresa preparada com carinho pelas amigas Sylvinha Lacerda, Soraya Fagury e Adriana Chaves . O local escolhido para o evento foi o aconchegante Trattoria da Rosario , no Lago Sul, que se tornou palco de momentos de pura emoção e alegria.

“Achei que seria apenas um almoço simples com algumas amigas, cerca de 10 pessoas, mas me deparei com uma linda surpresa” , revela Tatiana, ainda emocionada com a recepção calorosa que recebeu ao chegar ao restaurante. O evento, que contou com a presença de aproximadamente 40 amigas, foi marcado por momentos de descontração e muita alegria.

Entre os pontos altos da festa, um carro de som que apareceu de surpresa trouxe uma trilha sonora especial para a aniversariante. “Comecei a ouvir uma música de que gosto e, quando percebi, era um carro de som tocando uma mensagem escrita por elas para mim. Nunca imaginei algo assim, foi lindo” , conta a aniversariante.

A fé também esteve presente na celebração, representada pelo Padre Romão, um grande amigo da aniversariante. “A fé é tudo para mim; sem ela, não alcançamos a conexão com o divino e a transcendência de realmente crer” , compartilha Tatiana, ressaltando a importância de momentos como esse, que fortalecem ainda mais seus laços espirituais. A atração musical da festa ficou por conta do DJ Sony.

Outro momento que marcou o evento foi a videochamada com Agenor Netto, que não pode estar presente. “Somos muito amigos, gosto demais do casal (Agenor e Adriana Chaves)” , comenta Tatiana, mostrando que as amizades são um dos grandes presentes que a vida lhe deu.

Para Tatiana, o maior presente não veio em caixas ou embalagens brilhantes, mas sim na presença de cada pessoa querida que esteve ao seu lado neste dia especial. “A presença de todas as pessoas que amo foi o maior presente” , conclui, com gratidão estampada no rosto.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Marina Slavieiro, Tati Lacerda e Lilian Lima Rosângela Lacerda, Tati Lacerda e Sylvinha Lacerda Tati Lacerda e Rosângela Lacerda Sylvinha Lacerda, Tati Lacerta e Adriana Chaves Virna Smith, Tati Lacerda e Kátia Galbinski Sylvinha Lacerda, Tati Lacerda, Adriana Lopes e Magnólia Mendes Tati Lacerda e Cláudia Salomão Cláudia Salomão e Sylvinha Lacerda Raquel Jones, Karina Curi, Silvana Chaves e Georgia De Luca Soraia Debs, Karla Amaral, Kátia Galbinski, Virna Smith e Georgia De Luca Juliana Sabino, Lilian Lima, Sylvinha Lacerda e Bruna Resende Tati Lacerda e Sosô Fagury Márcia Bittar e Lúcia Bittar Maura Mendes e Tati Lacerda Magnólia Mendes e Soraia Debs Andrea Cabrera e Vanessa Lemos Adelize Muniz, Viviane Piquet, Marina Slavieiro e Paula Santana Margot Albuquerque, Tati Lacerda e Adriana Chaves Duda Portella Amorim, Tati Lacerda e Padre Romão Tati Lacerda e Padre Romão Adriana Chaves, Tati Lacerda, Sylvinha Lacerda, Patrícia Vaz e Will Lima Cláudia Salomão e Viviane Piquet Sylvinha Lacerda, Tati Lacerda e Andrea Cabrera Raquel Jones e Rosa Mirah Karina Curi, Soraia Debs, Cláudia Melo e Margot Albuquerque Adriana Lopes e Cristiane Adriano Paula Santana, Sylvinha Lacerda, Tati Lacerda e Duda Portella Amorim

