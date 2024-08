Redação GPS Brasilienses prontos para o Rally dos Sertões 2024

Pela primeira vez, o Rally dos Sertões , maior rally das Américas, terá sua largada e chegada, na Capital Federal. O evento, que celebra sua 32ª edição em 2024, fez história ao retornar a Brasília após três passagens anteriores (1999, 2005 e 2020). A primeira etapa do evento começou ontem e contou com o entusiasmo dos sete pilotos brasilienses que disputam na categoria UTV.

O destaque entre os brasilienses é Nelsinho Piquet , campeão da categoria UTV 3 na edição de 2023. O piloto, que já não mora na cidade há alguns anos, demonstra grande emoção em competir no local onde cresceu. “Não é todo dia que podemos correr em Brasília, especialmente porque estamos sem autódromo aqui. Ter a prova na nossa cidade, com amigos e família por perto, é um privilégio” , afirmou Piquet, que compete ao lado do navegador Filipe Bianchini, também de Brasília.

Outro nome que celebra a oportunidade de competir em solo candango é Vilson Thomas, conhecido como Pintado. O veterano piloto, com 12 participações no Sertões, enaltece a sensação única de largar e chegar em sua cidade natal sem a necessidade de longas viagens. “É uma satisfação muito grande. Nunca imaginei que, depois de tantos anos, teria a chance de fazer isso aqui” , declarou.

Para André Costa, que fará sua terceira participação no rally, a experiência de iniciar e concluir a prova em Brasília é igualmente especial. “Nasci e cresci aqui, e é um privilégio largar e chegar em casa. Terminar o rally e dormir ao lado da minha esposa e família será uma sensação indescritível” , comentou.

A edição deste ano do Sertões BRB será um teste de resistência e habilidade para pilotos e navegadores, com um percurso total de mais de 3.500 km, dos quais 2.500 km são cronometrados. A prova atravessará três estados – Minas Gerais, Goiás e Bahia – além do Distrito Federal. A rota desafiante passará por locais icônicos como o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, inspirado na obra homônima de Guimarães Rosa.

Entre as principais novidades deste ano, estão as etapas Maratona, que exigirão maior ênfase na navegação. Em dias consecutivos, os competidores terão trechos com distâncias diferentes a serem percorridas, aumentando o grau de dificuldade e estratégia. Para os brasilienses, enfrentar esses desafios tendo Brasília como ponto de partida e chegada é um motivo de orgulho e uma motivação a mais.

The post Brasilienses prontos para o Rally dos Sertões 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .