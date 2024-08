Redação GPS Brasília receberá turnê que celebra 50 anos de carreira de Fagner

Um dos maiores nomes da MPB, Fagner comemora o seu meio século de carreira com a turnê 50 Anos de Carreira. O cantor passará por Brasília no dia 5 de outubro para se apresentar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No palco do Auditório Máster, Fagner estará com a sua banda com músicos que o acompanharam em boa parte da sua trajetória, como Cainã Cavalcante (violão), Eudiner (acordeon), Stenio Gonçalves (guitarra), Netinho de Sá (baixo), Robson (bateria), Thiago Almeida (teclado).

O artista cearense, que mescla elementos da cultura nordestina com influências da MPB, apresentará canções de seus trabalhos mais recentes, como “Naturezas”, em parceria com Renato Teixeira, e “Meu Parceiro Belchior”, músicas do álbum “Além Desse Futuro”, lançado em 2023, seu primeiro disco de inéditas em dez anos e que trouxe uma nova roupagem à turnê de 50 anos de carreira do cantor, além dos seus sucessos, em uma noite que promete ser inesquecível para os brasilienses.

Serviço

Fagner – “50 Anos de Carreira”

Data: 5 de outubro (sábado), às 21h30

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos: entre R$ 90 e R$ 800, no site Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 12 anos

