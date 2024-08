Vinícola Brasília celebra prêmios do 12º Brazil Wine Challenge em evento exclusivo

A Vinícola Brasília se prepara para um evento em comemoração aos prêmios conquistados no 12º Brazil Wine Challenge , no qual três vinhos da Vinícola ganharam medalhas de ouro.

O Music Sunset será realizado no dia 24 de agosto e promete ser um momento completo, com a apresentação musical dos artistas Mari Kerber e Ale Ravanello, quitutes feitos pela chef Nayara Branquinho, e claro, uma seleção dos melhores vinhos da casa em uma degustação.

No show ao vivo, a dupla de amigos do Rio Grande Sul, Mari Kerber e Ale Ravanello, irão trazer para Brasília uma mistura de ritmos como o blues e o jazz.

Os ingressos, que estão sold out, incluem a entrada ao evento, o show, uma seleção de entradinhas preparadas pela chef Nayara Branquinho e duas taças de vinho. Os participantes também poderão adquirir outros vinhos da vinícola em um stand exclusivo, além de terem acesso a outro stand organizado pela chef com pizzas à venda.

Artur Farias, Diretor Comercial da Vinícola Brasília, diz que a comemoração foi pensada com muito carinho para abrir uma temporada de eventos no local.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento que nossos vinhos receberam no Brazil Wine Challenge. Este evento é uma oportunidade perfeita para compartilhar essa conquista com nossos clientes e amigos, oferecendo uma experiência completa com música, gastronomia e, claro, os vinhos que nos trouxeram tanto orgulho. E todos podem se preparar para surpresas em breve, estamos trabalhando nisso”, compartilha Artur.