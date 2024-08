Pedro Reis Um instante singular e eterno: Rafaela Stuckert e Augusto Pacheco se casam em Brasília

Em uma tarde ensolarada de agosto, o Patu Anú, no Park Way, foi palco do casamento de Rafaela Stuckert e Augusto Pacheco, uma celebração marcada por emoção, alegria e muitos momentos inesquecíveis. Com cerimonial de Tiago Corrêa e decoração assinada por Rafaela Orlandini, o evento reuniu cerca de 200 convidados para testemunhar o amor do casal, que optou por uma cerimônia repleta de detalhes únicos e uma festa vibrante.

O dia começou cedo para os noivos. Rafaela, que se arrumou na residência de sua mãe Andréia, no Lago Sul, iniciou sua maquiagem ao meio-dia, em um ambiente tranquilo e íntimo. “Eu me senti muito grata. Gratidão é a palavra que melhor descreve o que senti” , compartilhou a noiva sobre o sentimento de ver cada detalhe do casamento ganhando vida.

Enquanto isso, Augusto se preparava em casa, na companhia de seus pais, Denise e André, e do irmão Leonardo. A harmonia entre as famílias foi um dos pontos altos da cerimônia. A boa relação foi evidenciada no cortejo, que trouxe madrastas, padrastos e o pequeno Kiran, sobrinho do noivo, que encantou a todos ao levar as alianças.

Pontualmente às 16h, a cerimônia teve início. Conduzida por Janay Leandro, que, segundo Rafaela, “foi mais que perfeita”, o momento foi repleto de lágrimas de felicidade, especialmente durante os votos. Augusto declarou emocionado: “Posso dizer com certeza, que hoje é o dia mais feliz da minha vida” . Rafaela, por sua vez, tocou o coração dos presentes ao falar sobre o amor que encontrou em Augusto: “Um homem que não fugiu quando mostrei minhas cicatrizes, um homem que lembra dos meus pequenos detalhes, e que é realmente capaz de me fazer rir e esquecer as lutas do dia a dia.”

Um momento particularmente tocante para Rafaela foi ver seu pai, Carlos, que se mostrou visivelmente emocionado durante a cerimônia. “Não que isso tenha me surpreendido, mas foi um momento muito importante para nós” , afirmou Rafaela. A presença dele, ao lado da ex-esposa Andréia, foi um testemunho da harmonia familiar e do amor que envolveu o dia.

Após a cerimônia, os convidados foram recebidos em uma festa animada. Rafaela, que vem de uma família de fotógrafos, optou por um registro fotográfico mais espontâneo e documental, evitando as tradicionais fotos protocolares para aproveitar cada momento da festa. “Eu queria ver os rostos, as emoções de cada um. As fotos contam uma história” , disse Rafaela sobre sua escolha.

A animação ficou por conta da Banda Maggo e de um DJ surpresa, organizado por um dos padrinhos. Momentos memoráveis não faltaram na pista de dança: a primeira dança do casal, o clássico do Aerosmith que marcou a entrada de Rafaela na cerimônia, e a música do Red Hot Chili Peppers, banda favorita de Augusto, embalaram a celebração.

Para Rafaela e Augusto, o casamento foi muito mais do que esperavam. “Estávamos muito ansiosos para a festa, mas a cerimônia foi tão linda que, se o casamento tivesse terminado ali, já teria sido o suficiente” , afirmou a noiva.

Os momentos de amor, como a entrada de Kiran com as alianças e a dança com a irmã, foram eternizados não apenas nas memórias, mas também nas fotos e vídeos que capturaram a essência daquele dia especial.

“A vibração de todos ali, juntos, por um único motivo, é algo realmente único, algo que nunca mais teremos de novo” , concluiu Rafaela.

Confira mais cliques de Celso Junior :

