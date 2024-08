Caio Barbieri Querida em Brasília, chef Renata Carvalho é elogiada após cozinhar para Ivete Sangalo

Reconhecida em Brasília pelo sucesso do Ricco Burgue r e da Casa Mar, a chef Renata Carvalho foi elogiada, nesta sexta-feira (23), pela cantora Ivete Sangalo nas redes sociais. A brasiliense está em Salvador e foi convidada a cozinhar para a baiana durante um jantar despretensioso promovido pela marca de caldos naturais Vero Brodo.

Nos stories, a baiana elogiou o talento da cozinheira brasiliense, uma das que figura entre os mais talentosos nomes da gastronomia brasiliense.

“Essa mulher maravilhosa veio de Brasília, nossa querida Renatinha…”, iniciou Ivete Sangalo. “Estou achando natural cozinhar para essa aqui, viu?”, reagiu Renata Carvalho. “Larga de ser besta. Aqui, são quatro pessoas, porque nós somos geminianas. Na verdade, somos seis, porque ela me disse que é geminiana em gêmeos. Eu acho que eu sou 20 pessoas ao mesmo tempo. Ela é maravilhosa, cozinhou para a gente. Muito obrigada. Dê um beijo na galera de Brasília, meus amores”, disse Ivete.

Após a repercussão da publicação, a chef revelou ao GPS|Brasília que o evento, realizado na casa da própria Ivete, localizada no Corredor da Vitória, foi marcado pela informalidade e pela conexão entre amigos. Carvalho contou com a parceria do chef Ricardo Silva , um dos mais disputados de Salvador, foi responsável por garantir a estrutura do jantar realizado sem muito protocolo.

“Foi uma coisa muito descompromissada, sabe? Um encontro entre amigos”, relatou Renata.

Segundo ela, o convite para cozinhar partiu de uma parceria com a Vero Brodo, marca da qual Ivete, seu marido, o nutricionista Daniel Cady, e os empresários brasilienses Raquel e Rafael Vaz são sócios.

“A Ivete é sempre muito generosa comigo e me recebeu muito bem, assim como fez quando esteve em Brasília”, destacou.

Renata Carvalho é sócia de Rafael Vaz nas operações do Ricco Burguer, um dos mais procurados na capital federal. Por isso, o menu preparado por Renata incluiu pratos que agradaram em cheio o gosto da cantora e dos convidados.

“A carne preferida dela é o assado de tira. Ela comeu muita proteína e adorou o caldinho de sururu. Também degustou ostras, tudo acompanhado com Vero Brodo”, contou a chef, que ainda acrescentou com humor: “Achei legal, quando cheguei em casa, pensei: ‘Poxa, cozinhei para a Ivete’. Só depois percebi o quanto isso é incrível, né?”, contou.

A Vero Brodo, conhecida por seus caldos 100% naturais, tem se destacado no cenário gastronômico ao trazer chefs e personalidades renomadas para eventos em Brasília e outras cidades.

“Eu gosto muito do produto e acredito no que ele representa. Cozinhar para Ivete e promover a Vero Brodo foi uma experiência muito massa”, acrescentou Renata.

A chef brasiliense concluiu destacando a simplicidade e o prazer que eventos como esse proporcionam. “Não foi nada profissional, foi um encontro muito bacana entre amigos. Fico feliz por ter seguido esse caminho na gastronomia e ter tido a oportunidade de cozinhar para ela”, finalizou.

Veja a publicação:

Ivete Sangalo elogia a chef brasiliense Renata Carvalho após jantar intimista e informal em Salvador. pic.twitter.com/OBn8PBA7cI — Caio Barbieri (@caio_barbieri) August 24, 2024

