Piri Sunset retorna a Pirenópolis com DJ KVSH e vista deslumbrante para a Serra dos Pirineus

A cidade histórica de Pirenópolis (GO) se prepara para receber a segunda edição do Piri Sunset , um dos eventos mais aguardados da região, no feriado de 7 de setembro.

Com uma proposta que combina música de alta qualidade e uma vista espetacular para a Serra dos Pirineus, o evento promete repetir o sucesso da primeira edição, realizada em 2023, e consolidar sua posição como referência na cena eletrônica local.

O destaque da noite será o renomado DJ KVSH, que traz um set list exclusivo com os estilos que definiram sua carreira: house, deep house e tech house . Além dele, outros DJs de destaque da cena eletrônica local, como Helmer Muniz, Marllon, Vitor Bueno, Thiago Amaral e Will, também se apresentarão no Piri Lounge, o que garante uma experiência sonora inesquecível para o público.

O Piri Sunset oferece mais do que música de qualidade. Com uma vista panorâmica da Serra dos Pirineus, os participantes poderão curtir o pôr do sol em um ambiente moderno e acolhedor, perfeito para momentos de lazer e diversão.

Localizado no alto do Piri Park, o Piri Lounge é conhecido por sua gastronomia refinada, coquetéis exclusivos e uma atmosfera única, o que o torna o cenário ideal para este evento especial.

Além de sua riqueza histórica e cultural, Pirenópolis tem se destacado como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.

Serviço:

Data: 7 de setembro (sábado)

Local: Piri Lounge, Km 4 da GO-225 (saída de Pirenópolis para Corumbá de Goiás), Zona Rural, Fazenda Fogaça

Classificação indicativa: 18 anos

18 anos Mais informações: @pirilounge

Ingressos:

Pista: a partir de R$ 225,00

Lounge 7 pessoas: R$ 3.500,00

Lounge 10 pessoas: R$ 5.000,00 (acompanha um combo de bebida)

Vendas: www.zig.tickets

O evento contará com estacionamento interno, limitado e terceirizado no local.