Motel Destino estreia nos cinemas brasileiros

Após passar pelo Festival de Cannes , onde concorreu na mostra principal, o filme Motel Destino , de Karim Aïnouz, chegou na quinta-feira (22) aos cinemas brasileiros.

O longa narra a história de dois irmãos que se envolvem em uma trama de assassinato. Eles conhecem uma mulher que os convence a cobrar uma dívida de um tal Francês. Mas um deles, Heraldo (Iago Xavier), vai para a balada e termina no motel com uma mulher que o chama de “Amor!”, mas logo em seguida lhe aplica um golpe.

Quando ele consegue sair da situação, descobre que o irmão, que foi realizar a cobrança sozinho, morreu. Caçado por seu bando, Iago refugia-se no motel. Envolve-se então com Dayana (Nataly Rocha), uma mulher casada.

O sexo permeia toda a narrativa. “Preocupa-me muito ver o avanço de uma pauta conservadora. Sexo é prazer, é necessidade vital. A juventude está sendo asfixiada no seu desejo”, disse Aïnouz ao Estadão em Cannes.

“Queria mostrar o jovem prisioneiro no motel, com seu tesão estourando. Mas isso é só meio filme. Por meio do Fábio Assunção (que interpreta o personagem Elias), queria fazer a autópsia do macho brasileiro. Quem são essas pessoas? O que pensam, por que agem assim? Como o sexo vira instrumento de poder e dominação.”

Elenco

Fábio Assunção é o nome mais conhecido do elenco, que tem ainda o estreante Iago Xavier. E entre os dois está a atriz Nataly Rocha.

“Todos os personagens são instáveis nesse filme, e ela mais ainda. Creio que os três têm raízes profundas nos filmes que fiz antes. O garoto, em Praia do Futuro. O Fábio tem muito a ver com o rei de Firebrand, meu filme invernal, em língua inglesa. E a Nataly é a mulher de todos os meus filmes, tentando afirmar seu espaço no mundo dos homens”, afirmou o diretor.

