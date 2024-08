Jorge Eduardo Antunes McDonald’s realiza o McDia Feliz 2024 neste sábado (24)

A maior campanha solidária do McDonald’s acontece neste sábado (24). No McDia Feliz 2024, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para o Instituto Ayrton Senna e para o Instituto Ronald McDonald que, em Brasília, credencia a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace). Na Capital, o valor do sanduíche está isento de impostos neste dia, por inciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Graças ao McDia Feliz e às doações da comunidade, a Abrace construiu o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), cujo primeiro bloco foi inaugurado em 2011. O hospital foi doado à Secretaria de Saúde do DF e atualmente integra o Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste ano, a campanha nacional do McDia Feliz conta Ivete Sangalo como embaixadora. Outro diferencial é que R$1 de cada Big Mac será destinado à recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados, administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuam com a recuperação do estado.

Para ajudar tanto as crianças e adolescentes com câncer e a população do Rio Grande do Sul basta adquirir um sanduíche Big Mac em qualquer canal de atendimento dos restaurantes McDonald’s participantes, seja pelo Peça e Retire, Drive-Thru, balcão e totens de autoatendimento.

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s atualmente. A campanha, uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil, é realizada desde 1988. Ao longo deste tempo, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

