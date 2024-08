Redação GPS Isabel Pinheiro Rocha celebra seus 15 anos com festa na casa da família

Nascida em uma família animada, Isabel Pinheiro Rocha herdou a veia festeira dos ancestrais. Para comemorar a chegada dos 15 anos da filha caçula, Bolívar Moura Rocha e Deborah Pinheiro abriram as portas de sua residência para trezentos amigos e parentes da jovem.

Assinada por Deborah, a decoração contou com efeito de Optical Art e com estandartes vermelhos com o nome da aniversariante, baseados naqueles que adornam entradas de museus que anunciam exposições, que se integraram aos jardins de Burle Marx na residência.

“Daí foi um pulo para o vermelho e para a fonte das letras usadas pelo MET de Nova York”, compartilha a mãe de Isabel.

A jovem optou por três vestidos, todos assinados por Eduardo Azevedo, para diferentes momentos da festa. Seguindo o pedido de Isabel, os looks foram criados por bordados marcantes e broches de cristal.

Ao invés da tradicional dança, a aniversariante dançou ao som da música As, de Stevie Wonder, guiada pelo pai e, em seguida, na companhia da mãe, das duas irmãs e do primo, Antônio Pinheiro Fonseca.

Com assessoria de Cristina Gomes, o evento contou com buffet do Unique, além de maquete, bolo e doces criados por TBcake, Cecília Falcão e Cirônia, respectivamente.

Fazendo jus à animação da família Pinheiro Rocha, os convidados dançaram a noite toda ao som dos DJs Zullu e Lipe Napoli.

Confira os registros da festa:

Alessandra, Enzo e Eder Pinheiro Fernanda e Leticia Fayad D'Amorim Luciana Casotti, Ana Paula Scinocca, Fernanda Fayad e Renata Magalhães Phillipe Pinheiro e Duda Brunetto Maria Beatriz Cunha Campos, Luís Felipe Miziara, Marina Athaide e Mônica Azabuja Laura, Bolívar, Isabel, Deborah e Ana Moura Rocha Ana Pinheiro, Laura Pinheiro, Bolívar Rocha, Vavá Salomão e Nathália Kningedorf Karen Rosso Miguel Miranda e Maria da Graça Miziara Primos da família Pinheiro Duda Valença, Ana Pinheiro e Duda Brunetto

The post Isabel Pinheiro Rocha celebra seus 15 anos com festa na casa da família first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .