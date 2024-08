Redação GPS Gabriela Gontijo, Mariana Hummel e Jade Ávila oferecem coquetel na CASACOR

As arquitetas brasilienses Gabriela Gontijo, Mariana Hummel e Jade Ávila assinam o ambiente Loft Tom & Elis na CASACOR 2024. Para comemorar a participação nesta edição da mostra e apresentar as novidades da temporada, o trio organizou um coquetel nessa quinta-feira (22).

Com menu assinado pelo chef Gustavo Sasaki, os convidados se reuniram no espaço composto por mobiliários antigos (parte garimpados em antiquário, parte do acervo pessoal dos integrantes do escritório) como forma de valorizar o passado e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.

A valorização das plantas no jardim, que circunda todo o loft, também foi a forma que as arquitetas encontraram de imaginar um futuro mais sustentável para Tom e Elis, crianças que inspiraram o espaço, daqui a trinta anos.

Confira os registros do coquetel:

Gabi e Flávio Martinez (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Gabi e Cláudio Gontijo (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Manuela e Adnan Yahya (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Mariana Campos, Gabi Gontijo e Júlia Campos (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Renice Nemer, Cláudio Gontijo e Renara Rioja (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Ana Perpétua e Josane Guimarães (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Cecília Brant, Geiza Alckmin, Gabi Gontijo e Vandira Peixoto (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Sergei e Cecília Brant (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Daniel Toledo, Franciele Santos, Rafaella Toledo, Rodrigo Garcia (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Franciele Santos e Rafaella Toledo (Foto: Cortesia/Breno Esaki) Eduardo de Oliveira, Matheus Costa e Jader Guimarães (Foto: Cortesia/Breno Esaki)

