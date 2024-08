Redação GPS Estreia de Cine Open Air reúne público no Iguatemi Brasília

Brasília é famosa pelas programações a céu aberto em diversos estilos de eventos. O Cine Open Air , com a proposta de integrar esse cenário na capital, estreou nessa quinta-feira (22), no shopping Iguatemi Brasília . O evento com sessões de cinema em uma estrutura especialmente projetada recebeu o público para essa experiência exclusiva.

Segundo Bianca Marinho, gerente de marketing do Iguatemi Brasília, a primeira noite do evento foi memorável.

“O Cine Open Air reflete o compromisso do Iguatemi Brasília em oferecer o melhor do lazer e entretenimento. As primeiras sessões tiveram uma ótima adesão do público, conforto, segurança e a conveniência dos serviços de restaurante e bomboniere”, destaca.

Com todas as sessões com sold out, o evento segue até domingo (25). Na programação, estão filmes icônicos e premiados, como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse Oppenheimer e Ferrari.

Para os filmes, a bomboniere operada pelo Cinemark e o Piselli oferecem um cardápio especialmente preparado.

Confira os registros da estreia feitos por Vanessa Castro:

Gilberto Salomão e Nathalia Endres Lucas Queiroga e Maria Valentina Salomão Isabelle Umbelino e Maria do Rosario Doriva Baggio e Aline Baggio Victor Ricardo Lopes e Bruna Moloche Henrique Campanharo e Kamila Linhares Iara Vaz e Lucimar Neves Equipe Cine Open Air Débora Epitacio e Juliano Haider

