Beatriz Lima Leal Disney lança trailer de documentário sobre a Vogue nos anos 90

Foi lançado nessa quarta-feira (21), o primeiro trailer do documentário In Vogue: The 90s . A série desvenda em seis episódios o funcionamento da revista de moda mais famosa do mundo, desde a produção da revista, a escolha de capas, até mesmo a organização do icônico Met Gala, nos anos 90.

Podendo ser assistida na Disney + ou Hulu, a In Vogue: The 90s também retrata o nascimento das supermodelos, a era áurea de Tom Ford como diretor criativo da Gucci, o grunge, a influência da cultura hip-hop na moda, a evolução dos looks no tapete vermelho, além do impacto de designers como John Galliano e Alexander McQueen.

De acordo com a sinopse, a série contará “ a história definitiva da indústria da moda nos anos 90 através dos olhos dos editores da Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour. Com a participação de alguns dos nomes mais influentes na moda, cinema e política, In Vogue: The 90s é uma imersão por continentes e através de dez anos que mudaram a moda para sempre. Hollywood. Grunge. O Met Gala. A globalização da moda norte-americana. Hip-hop. Cada episódio nessa série de seis partes centra-se num destaque dos anos 90 .”

Alguns dos nomes que veremos nesta série: Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Victoria Beckham, Nicole Kidman, Miuccia Prada , Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, Marc Jacobs, Missy Elliott, Mary J Blige, Elizabeth Hurley, Hillary Clinton, Linda Evangelista, Jenny Shimizu, Tom Ford e Tyson Beckford.

Os primeiros três episódios estreiam na London Fashion Week, em 13 de setembro, enquanto os últimos três serão exibidos na Milan Fashion Week, em 20 de setembro.

The post Disney+ lança trailer de documentário sobre a Vogue nos anos 90 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .