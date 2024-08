Pedro Reis Descubra os 23 Patrimônios da Humanidade do Brasil reconhecidos pela Unesco

O Brasil , famoso por suas belezas naturais e culturais, possui 23 Patrimônios da Humanidade reconhecidos pela Unesco , distribuídos por 17 estados do país. Esses locais, de valor inestimável, são protegidos e preservados para as gerações futuras, representando marcos históricos, culturais e naturais que enriquecem o patrimônio global.

Os Patrimônios da Humanidade são classificados pela Unesco em três categorias: Cultural, Natural e Misto. A primeira inclui monumentos, cidades e paisagens que representam o legado histórico e artístico de uma civilização. A segunda abrange as belezas naturais que possuem um valor excepcional para o planeta, enquanto o Patrimônio Misto se refere a locais que possuem características tanto culturais quanto naturais.

Patrimônios Culturais

Entre os bens culturais, a Cidade Histórica de Ouro Preto (MG) foi o primeiro local no Brasil a receber o título de Patrimônio da Humanidade, em 1980. Conhecida por suas ruas de pedra e arquitetura colonial, Ouro Preto foi palco de importantes eventos históricos, como a Inconfidência Mineira, e abriga obras de artistas renomados como Aleijadinho.

Outro destaque é o Centro Histórico de Olinda (PE), que desde 1982 encanta visitantes com seus edifícios coloniais dos séculos 16 a 19 e fachadas de azulejos coloridos. A cidade, repleta de igrejas e monumentos históricos, proporciona uma viagem ao passado.

No sul do Brasil, as Ruínas de São Miguel das Missões (RS) representam os vestígios das Missões Jesuíticas Guaranis, importantes para a evangelização durante os séculos 17 e 18. O sítio arqueológico, reconhecido em 1983, é um testemunho da presença jesuítica na América do Sul e ainda hoje encanta com suas esculturas sacras e shows de luzes noturnos.

A capital baiana, Salvador (BA), é outro exemplo de Patrimônio da Humanidade. Reconhecida em 1985, Salvador guarda um rico acervo de edifícios religiosos e civis dos séculos 17 e 18, destacando-se como um importante centro cultural e histórico do país.

Outro patrimônio de relevância é o Conjunto Urbanístico de Brasília (DF), o primeiro bem contemporâneo reconhecido pela Unesco, em 1987. A capital federal, planejada pelos visionários Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, é um ícone da arquitetura modernista e possui o maior território tombado do mundo.

Patrimônios Naturais e Mistos

Além dos patrimônios culturais, o Brasil é agraciado com belezas naturais incomparáveis, como o Parque Nacional do Iguaçu (PR), onde se localizam as famosas Cataratas do Iguaçu, uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. Este local impressiona por suas quedas d’água de tirar o fôlego e pela rica biodiversidade que abriga.

Outro destaque é o Pantanal (MT/MS), o maior bioma úmido contínuo do mundo, que foi reconhecido pela Unesco por seu ecossistema único e a vasta fauna e flora. É um destino imperdível para os amantes da natureza e da observação de aves.

O Brasil ainda possui um patrimônio misto reconhecido pela Unesco: o Parque Nacional da Serra da Capivara (PI), que combina a beleza natural das formações rochosas com o valor arqueológico dos vestígios humanos mais antigos da América do Sul. Com suas pinturas rupestres, o parque é um mergulho na pré-história e um testemunho da ocupação humana de milhares de anos.

Cada um dos 23 Patrimônios da Humanidade no Brasil oferece uma experiência única, refletindo a diversidade e a riqueza cultural e natural do país. Desde cidades históricas até paisagens naturais deslumbrantes, o Brasil convida turistas e estudiosos a explorarem e preservarem esses tesouros.

Os 23 Patrimônios da Humanidade no Brasil

Cidade Histórica de Ouro Preto (MG) – Cultural Centro Histórico de Olinda (PE) – Cultural Ruínas de São Miguel das Missões (RS) – Cultural Centro Histórico de Salvador (BA) – Cultural Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG) – Cultural Brasília (DF) – Cultural Parque Nacional da Serra da Capivara (PI) – Misto Centro Histórico de São Luís (MA) – Cultural Centro Histórico de Diamantina (MG) – Cultural Centro Histórico de Goiás (GO) – Cultural Praça São Francisco, em São Cristóvão (SE) – Cultural Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar (RJ) – Cultural Cais do Valongo (RJ) – Cultural Conjunto Moderno da Pampulha (MG) – Cultural Sítio Arqueológico Cais do Valongo (RJ) – Cultural Parque Nacional do Iguaçu (PR) – Natural Reservas da Mata Atlântica (SP/PR) – Natural Costa do Descobrimento (BA/ES) – Natural Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM) – Natural Pantanal (MT/MS) – Natural Ilhas Atlânticas Brasileiras (PE/RN) – Natural Áreas Protegidas do Cerrado (GO/MG) – Natural Parque Nacional de Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN) – Natural

Com informações do Ministério do Turismo

