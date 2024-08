Yumi Kuwano Conheça cinco lugares para encontrar queijos especiais em Brasília

Fresco, meia-cura, brie, parmesão… Não importa o tempo de maturação, nem o tipo, o queijo é, sem dúvidas, um dos alimentos mais complexos e que podem proporcionar experiências incríveis ao paladar. Com texturas e sabores únicos, é comum encontrar o feito de leite de vaca, mas cada vez mais ganham os corações dos apaixonados pelos queijos de búfala, cabra e ovelha, por exemplo.

Além dos queijos encontrados facilmente nos supermercados, estão sendo cada vez mais apreciados os queijos artesanais, que são aqueles produzidos em pequena escala, com métodos tradicionais e características específicas. Geralmente, ele é feito com leite cru, em vez do pasteurizado usado na produção industrial.

A história do queijo vem de cerca de 12 mil anos atrás e sua origem provavelmente está relacionada com a necessidade de preservar o leite por mais tempo.

Tipos de queijo

Burrata, brie, gorgonzola, camembert, parmesão, mozzarella, gouda, cheddar, provolone, gruyère, manchego, serra da estrela e feta, além dos brasileiros coalho, prato, minas padrão e minas frescal. O universo dos queijos conta com uma infinidade de tipos. Uma característica comum nos queijos é o mofo, que pode ser branco ou azul. O brie é um exemplo de mofo branco, quando os pastores perceberam o leite armazenado em bolsas de peles de animais ficava mais cremoso depois de algum tempo. Já para ter o mofo azul, o Penicillium é adicionado durante o processo de produção, dando um sabor salgado e bem marcante do queijo azul.

Já em relação ao tempo de maturação, o mesmo queijo pode ir do fresco ao curado. O queijo fresco, no Brasil conhecido como queijo Minas, passa por pouquíssimo tempo de cura no processo de perda de líquido. Já o meia-cura passa por um período de maturação de 20 a 30 dias, o que o deixa mais seco, com um sabor intenso e textura mais firme, enquanto o curado pode chegar a até nove meses de maturação.

Agora que já sabe tudo sobre esse alimento milenar, confira a lista com cinco lugares que oferecem queijos especiais para comprar ou consumir no local, incluindo uma opção com passeio pela fazenda fazenda para conhecer mais da produção e brincar com os animais.

1. Confraria Queijos Canastra

A paixão pelos queijos está na família de Leila Leite desde sempre. A mineira que sabe, inclusive, colocar a mão na massa na produção, oferece queijos selecionados, que vêm de várias partes do país, na sua loja na 108 Norte, mas principalmente da Serra da Canastra, na região do cerrado de Minas Gerais. Ao todo, atualmente, 15 fazendas que produzem queijos artesanais e premiados fornecem para a Confraria. Entre as opções disponíveis, Leila destaca o Casca Florida e o Capela Velha (zero lactose que passa pelo processo de cura), além de todos com mais de 20 dias de maturação.

Lá os clientes podem encontrar queijos premiados, principalmente no Mondial Du Fromage, na França, como o Queijo do Serjão, Queijo do Ivair, Capela Velha, Ponte Velhano, Fazenda Jacob, Queijo do Miguel, Irmãos Faria e Pingo de Amor. Leila ressalta que a loja recebe os queijos semanalmente: “Toda semana reponho o meu estoque para chegar fresquinho na casa do cliente”. A loja ainda faz delivery no Distrito Federal e eventos de degustação.

Onde fica: CLN 108, Asal Sul, Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 19h

Instagram: @confraria_queijos_canastra

2. Cabríssima Queijaria Artesanal

Além de produzir queijos de cabra especiais, a Cabríssima, que fica pertinho do Plano Piloto, oferece uma experiência única com o turismo rural, em que os visitantes podem conhecer o processo produtivo dos queijos artesanais. Isso tudo porque os idealizadores, o casal de baianos, Seu Aurelino e Dona Giovana, queriam compartilhar o cuidado com o espaço, os animais e as pessoas envolvidas na produção. “ Com dedicação, preocupação com o meio ambiente e a missão de criar cabras felizes e produzir queijos de altíssima qualidade “, diz a marca.

Em 2024 participaram de três concursos de abril a julho (3° Mundial do Queijo do Brasil, Expo Queijo Brasil e o VII Prêmio Queijo Brasil) e foram premiados em todos. Ao todo, são 10 queijos premiados, entre eles o Flor de Figo e o A L’huile com Ervas Finas.

O passeio pela queijaria acontece em alguns sábados, domingos e feriados, com duração média de 1h30 e uma trilha leve. A visita conta com bate-papo sobre meio ambiente, o processo de produção, além acesso ao espaço onde ficam as cabras. Depois, o visitante ainda pode optar por degustar as delicias da Cabríssima, que também conta com vinhos, pães de queijo e outros produtos. O passeio custa a partir de R$39 por adulto e R$19 para crianças.

Onde fica: Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 0, Lote 8A Fp – Sobradinho (conta com serviço de delivery no DF)

Horário de funcionamento: a lojinha abre de segunda a sexta, das 9h às 17h, e o passeio tem que ser agendado pelo site

Instagram: @cabrissima

3. Teta Cheese Bar

Falando em experiência, o Teta Cheese Bar oferece uma para o paladar que é de deixar qualquer pessoa encantada. O espaço une queijaria e cozinha, tudo em um bar de ambiente descontraído e drinks desenvolvidos especialmente para harmonizar com os queijos e pratos pelo sócio André Vasquez, que comanda o local ao lado de Marina Cavechia há sete anos, que se tornou referência no assunto em Brasília e já é um nome conhecido no Brasil. Marina, eleita a a melhor queijista do Brasil em 2022 e a 5ª melhor do mundo em 2023, é a responsável pela curadoria dos mais de 40 queijos queijos de produtores de lugares que vão desde a Ilha do Marajó, no Pará, à fronteira gaúcha de Uruguaiana com a Argentina.

Dos frescos aos extra maturados, opção é o que não falta no local. “ Oferecemos queijos de todas as regiões do Brasil, de vaca, cabra, ovelha e búfala, com mofo branco, azul… é uma seleção bastante variada e que apresenta produtos que admiramos e conhecemos profundamente, tanto no sensorial como nos métodos de produção – igualmente importantes “, destaca André.

Entre os premiados, estão o Mandala, Cuesta, Cuesta Azul, Bem Brasi e Soberano. “ Vale falar que, embora as premiações sejam importantes para atestar qualidade técnica e aumentar a divulgação dos queijos, acreditamos que o nosso trabalho é, também, olhar além das premiações, e descobrir queijos menos “famosos” para os nossos clientes “, ressalta.

Os pratos de maior destaque são Arroz Caldoso de Costela, Porquinho na Catuaba com Queijo Coalho, Bolinho de Arroz com Queijo Canastra e até mesmo pastel de queijo e o incrível fondue, que leva 3 queijos, tudo assinado pelo chef Manuel Rodrigues. O Teta também realiza serviços para eventos.

Onde fica: CLS 103, Asa Sul, Brasília

Horário de funcionamento: segunda-feira, de 17h30 à 1h, e de terça a sábado, de 11h30 à 1h

Instagram: @tetacheesebar

4. Empório Capital

No quiosque do Empório Capital, os apaixonados por queijos podem encontrar mais de 60 tipos, entre queijos de leite de cabra, vaca, ovelha e búfala. São queijos frescos, meia-cura e curados, além dos queijos tradicionais e queijos sazonais. De acordo com o proprietário do negócio, Lucas Vitor, os mais procurados são: Requeijão Atalaia, Queijo Capim Canastra, Alagoa S e os diversos queijos de cabra. “ Hoje 90% do nossos queijos são premiados e todos de pequenos produtores “, diz Lucas, que destaca o Malacaxeta, o Maria Fumaça, o Azul do Bosque e o Bucaneve.

A curadoria dos queijos é feita por meio de visita aos produtores e durante aa participação em eventos queijeiros pelo Brasil. O Empório Capital também realiza participar de eventos corporativos. A loja conta também com serviço de delivery.

Onde fica: Quiosque 12, no shopping Casa Park (SGCV Sul).

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos, de 14h às 20h

Instagram: @capitalemporio

5. Rota do Queijo DF

De queijos tradicionais aos artesanais, a Rota do Queijo DF conta com opções para todos os gostos: mofo branco, recheados, padrão, tranças, palito, meia cura, zero lactose e por aí vai. Entre os queijos premiados que o cliente pode encontrar no local, estão o Queijo Canastra do Serjão e o Guardião da queijaria Terra Roxa.

Em eventos, a Rota do Queijo também faz as “ilhas gastronômicas”, que são montagens de mesas de frios, com mais de vinte tipos de queijos, incluindo os premiados, além de preparar tábuas e carrinho de frios gourmet e contar com delivery.

Onde fica: Condomínio LED/Intercity Hotéis, Águas Claras

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 7h às 18h, e aos sábados de 7h às 12h

Instagram: @rotadoqueijodf

