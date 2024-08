FABIO Caesb recebe o Selo Empresa Parceira da Família

A C ompanhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi aclamada como empresa com iniciativas que fortalecem os vínculos familiares de seus empregados, bem como os cuidados com os membros de suas famílias. O reconhecimento foi feito pela Secretaria da Família e Juventude (SEFJ), que publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (22) a Portaria 262/2024 , concedendo à Caesb o Selo Empresa Parceira da Família.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, ressaltou que a companhia possui mais de 30 ações que beneficiam as famílias dos funcionários em diversas áreas. “Essas iniciativas permeiam os campos da saúde, educação e finanças. O auxílio-creche, auxílio financeiro para filhos ou dependentes com deficiência, independentemente da idade, e planos de saúde e odontológico são exemplos de ações que contemplam os nossos empregados e suas famílias”, explicou Reis.

Entre as iniciativas, a companhia empenha-se em capacitar os empregados em técnicas de comunicação não-violenta e prevenção de violência doméstica, através de cursos promovidos pela Escola Corporativa, garantir o acesso a palestras, workshops e eventos relacionados à saúde mental, tanto para os funcionários quanto para a família, dentre outras ações.

“São mais de 30 ações que estão disponíveis para os nossos empregados garantindo qualidade de vida e satisfação”, acrescentou o presidente. Para o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, a entrega do selo é um importante meio de “reconhecimento ao investimento feito pelas empresas no fortalecimento de vínculos familiares, combate ao trabalho infantil e trabalho escravo. A Caesb é um órgão público que tem muitas iniciativas importantes e de proteção para os familiares de seus servidores”, disse.

São consideradas iniciativas para a concessão do selo: promover a solidariedade e apoio mútuo entre os membros das famílias dos empregados; oferecer assistência financeira ou serviços de apoio para o cuidado de crianças em idade escolar e estimular o diálogo e a comunicação eficaz entre os membros das famílias.

Como adquirir o selo?

A empresa deve enviar toda a documentação prevista na Portaria nº 250, de 11 de junho de 2024, à Subsecretaria de Emancipação Social das Famílias (Subesf) por meio de correio eletrônico .

O envio da documentação deve ser em arquivo tipo PDF e de forma individual, isto é, cada documento em um arquivo diferente, para melhor conferência.

As informações acerca da solicitação do selo e a sua aplicação na publicidade da empresa podem ser conferidas no site da Secretaria da Família e Juventude.

*Com informações da Caesb

The post Caesb recebe o Selo Empresa Parceira da Família first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .