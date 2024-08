Redação GPS Anitta estará em novo filme de Fernando Meirelles

Ela também é atriz. De acordo com o Amazon Prime , novo longa de Fernando Meirelles, Corrida dos Bichos , terá Anitta como parte do elenco . O diretor de Cidade de Deus trabalhará em parceria com Ernesto Solis.

O time do filme também conta com Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Isis Valverde, João Guilherme, Rodrigo Santoro, Seu Jorge e Silvero Pereira.

Na história, Anitta dará vida a uma celebridade que ficou famosa apresentando corridas.

Corrida dos Bichos será ambientado no Rio de Janeiro, em um futuro distópico, onde o jogo do bicho evoluiu e cada animal passou a ser representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio.

The post Anitta estará em novo filme de Fernando Meirelles first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .