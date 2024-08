Pedro Reis Agendão GPS|Brasília: festivais agitam a capital neste fim de semana

Este fim de semana em Brasília está repleto de atrações imperdíveis para todos os gostos. Entre os dias 23 e 25 de agosto, a cidade será palco de grandes festivais como o Na Praia e o PicNik, além de shows, eventos culturais e atividades ao ar livre que prometem animar brasilienses e turistas. Confira a programação completa no Agendão GPS|Brasília e marque presença nos melhores eventos da capital.

Na Praia Festival

O Na Praia Festival continua com sua programação vibrante neste fim de semana, prometendo muita música e diversão. De 23 a 25 de agosto, o evento contará com shows de grandes nomes como MC Daniel, Bell Marques, Timbalada, Wesley Safadão, Xand Avião e mais. Cada dia traz uma mistura única de gêneros musicais, do rap ao axé, para agradar a todos os gostos. Não perca a estreia do cantor Grelo, que promete agitar o público com seu hit Só Fé.

Serviço:

Data: 23 a 25 de agosto

Local: Na Praia Parque de Experiências (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, Brasília – DF, 70297-400, Brasil)

Ingressos: disponíveis no site oficial

Classificação: 18 anos

Cerrado Jazz Festival 2024

Nos dias 23 e 24 de agosto, o Museu da República recebe o Cerrado Jazz Festival, que reúne grandes instrumentistas do DF, além de artistas renomados e contemporâneos da cena jazzística nacional e internacional. O evento oferece uma programação rica e variada, com entrada gratuita, destacando-se como um dos maiores festivais de música instrumental de Brasília.

Serviço:

Data: 23 e 24 de agosto

Local: área externa do Museu Nacional da República

Ingressos: gratuitos, disponíveis no Sympla

Classificação: livre

Festa no Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo é o destino certo para quem busca diversão e uma mistura de ritmos no fim de semana. Com eventos programados de sexta a domingo, a casa oferece shows de pagode, pop e samba com artistas locais e nacionais, além de uma feijoada no almoço de sexta. Ingressos antecipados podem ser adquiridos no site Digital Ingressos.

Serviço:

Data : 23 a 25 de agosto

Local: Complexo Fora do Eixo, SAAN

Ingressos: a partir de R$ 20, disponíveis no Digital Ingressos

Classificação: 18 anos

Festival Sinfônico

O Festival Sinfônico, que acontece na Concha Acústica de Brasília, traz Liniker como atração principal deste sábado (24). O evento celebra a diversidade cultural, unindo música clássica com ritmos tradicionais brasileiros. Além de Liniker, artistas como Murica, Guaja, Pé de Cerrado, e Orquestra Marafreboi também se apresentam.

Serviço:

Data: 24 de agosto

Local: Concha Acústica de Brasília

Ingressos: de R$17,50 a R$150, disponíveis no Sympla

Classificação: livre

Espetáculo Infantil com Patati Patatá

A dupla de palhaços Patati Patatá traz o espetáculo Sorrir & Brincar ao Centro de Convenções Ulysses no dia 24 de agosto, às 15h. O show é uma combinação de música e teatro, ideal para toda a família, e inclui uma sessão de fotos com os personagens após a apresentação.

Serviço:

Data: 24 de agosto

Local: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos: de R$ 60 a R$ 180, disponíveis na Bilheteria Digital

Classificação: livre

Safras do Cerrado

O evento Safras do Cerrado celebra a gastronomia regional com uma programação que inclui aulas, palestras e pratos típicos. No domingo (25), a chef Leninha Camargo realizará uma aula show no Parque da Cidade, trazendo suas especialidades e histórias da culinária brasileira. Uma excelente oportunidade para amantes da gastronomia aprenderem com uma das melhores chefs do Brasil.

Serviço:

Data: 24 de agosto

Local: Parque da Cidade, Brasília

Ingressos: gratuitos, com retirada no site oficial

Classificação: livre

